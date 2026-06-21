HLV tuyển Thụy Điển nói về thất bại lớn nhất sau hơn 75 năm

HLV Graham Potter cho biết đội tuyển Thụy Điển của ông sẽ học hỏi và trở nên tốt hơn sau trận thua thảm hại 1-5 trước Hà Lan đang có phong độ cao ở World Cup 2026.

Thụy Điển nhận thất bại nặng nề nhất tại World Cup kể từ trận thua 1-7 trước Brazil năm 1950.

Thụy Điển đã đánh bại Tunisia 5-1 để khởi đầu chiến dịch ấn tượng, nhưng đã phải trả giá đắt ở Houston. Đội quân của Potter đã bị dẫn trước 4-0 sau khi Brian Brobbey và Cody Gakpo mỗi người ghi 2 bàn ở đầu mỗi hiệp đấu. Anthony Elanga rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4, trước khi Crysencio Summerville ấn định chiến thắng cho đội bóng của HLV Ronald Koeman với màn trình diễn xuất sắc.

HLV Potter nói về thất bại nặng nề nhất của Thụy Điển tại World Cup kể từ trận thua 1-7 trước Brazil năm 1950: “Chúng ta phải chúc mừng họ, và như tôi đã nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ trận đấu này. Chúng ta trở nên thụ động, không thực sự tin tưởng vào những gì chúng ta muốn làm… Vì vậy, đó là một sự thất vọng. Có lẽ đó là một kinh nghiệm mà chúng tôi cần phải trải qua. Đó là một trận đấu lớn, một dịp trọng đại, với một đội bóng trẻ đang phát triển. Có lẽ đó là một thử thách đối với chúng tôi. Tôi nghĩ tỷ số có phần khắc nghiệt, nhưng chúng ta phải nhìn vào những điểm tích cực”.

Trong khi đó, Hà Lan phá kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử World Cup với 14 trận. Đội tuyển Oranje chưa thua trận nào kể từ trận chung kết năm 2010 gặp Tây Ban Nha (không tính kết quả từ các loạt sút luân lưu). Kỷ lục trước đó, mà Hà Lan đã san bằng trong trận hòa 2-2 mở màn với Nhật Bản, thuộc về Brazil với 13 trận bất bại từ năm 1958 đến 1966.

HLV Ronald Koeman cho biết trước Thụy Điển sẽ gửi một thông điệp đến các đối thủ tại World Cup rằng họ có thể “nguy hiểm” tại giải đấu: “Có thể lối chơi tốt đã giúp chúng tôi tự tin hơn. Tất nhiên, đội bóng đã chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là sau trận hòa ở trận đấu đầu tiên, nhưng giờ đây chúng tôi đã có tâm trạng thoải mái hơn sau 4 tháng. Chỉ còn một trận đấu nữa ở vòng bảng và giờ chúng ta có thể xây dựng dựa trên những gì đã xảy ra. Điều đó thực sự tốt. Các đội khác biết rằng chúng tôi có thể rất nguy hiểm”.

Vào thứ Năm, Hà Lan sẽ gặp Tunisia trong trận đấu cuối cùng bảng F, và Thụy Điển sẽ đối đầu với Nhật Bản.

LINH SƠN