HLV Tottenham, Thomas Frank mong chờ thử thách với Villarreal

HLV Thomas Frank của Tottenham đã có buổi trả lời phỏng vấn báo giới trước trận đấu với Villarreal. Ông không giấu vẻ hào hứng khi lần đầu tham gia đấu trường danh giá Champions League.

Tottenham tham gia giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa giải 2022/23, giành quyền tham dự bằng chức vô địch Europa League mùa trước dưới thời cựu HLV Ange Postecoglou. Frank rời Brentford để dẫn dắt Tottenham vào tháng 6 sau khi Tottenham sa thải Postecoglou vì kết thúc mùa giải Premier League ở vị trí thứ 17.

Kinh nghiệm huấn luyện tại châu Âu trước đây của vị HLV người Đan Mạch là ở vòng loại Europa League với CLB cũ Brondby. "Đó là một trải nghiệm tuyệt vời vào ngày mai", ông nói với các phóng viên hôm thứ Hai. "Chúng tôi đã chơi với Brentford tại Championship trên sân Griffin Park (sân nhà cũ của CLB), một sân vận động nhỏ và gọn gàng. Và ngày mai, chúng tôi sẽ được chơi trên một trong những sân vận động tốt nhất thế giới, có thể là tốt nhất, trước những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Đây là một đêm châu Âu và chúng tôi biết họ sẽ chơi hết mình. Nó sẽ rất đặc biệt, vì vậy chúng tôi rất mong chờ hai phút đầu tiên, mong chờ giai điệu Champions League vang lên, sau đó là tập trung vào trận đấu".

Tottenham của Thomas Frank có thành tích sân nhà rất tốt, khi đã tránh được thất bại trong 20 trận đấu gần nhất tại Champions League trên sân vận động Tottenham Hotspur. Họ cũng đã thể hiện khả năng ghi bàn trong các trận đấu cấp châu lục, với chỉ một trận ở vòng 16 đội mà họ không ghi được bàn thắng.

Tottenham từng thất bại trong trận chung kết Champions League năm 2019, đã khởi đầu mùa giải đầy khởi sắc khi giành chiến thắng 3 trong 4 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Họ cũng đã gây sức ép mạnh mẽ lên nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain tại Siêu cúp châu Âu vào giữa tháng 8, nhưng lại để thua trên chấm luân lưu sau khi để thủng lưới hai bàn ở những phút cuối trong trận hòa 2-2.

Frank, 51 tuổi, cho biết ông không tập trung vào việc Tottenham cần bao nhiêu điểm để đi tiếp từ vòng bảng Champions League. "Tôi tập trung vào một điều, hãy xem liệu chúng tôi có thể đánh bại Villarreal vào ngày mai hay không, đó là điều quan trọng nhất. Sau đó, chúng tôi sẽ đấu với Brighton (ở Ngoại hạng Anh). Từng trận một".

Các đối thủ khác ở vòng bảng bao gồm Monaco, PSG và Borussia Dortmund. Tiền đạo Dominic Solanke, người đã phải ngồi ngoài từ tháng trước, đã vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Hai và Frank cho biết anh chưa sẵn sàng ra sân. Hai tân binh Xavi Simons và Randal Kolo Muani đều ra sân trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, và Kolo Muani nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt Tottenham.

Cuối cùng, khi được hỏi ý kiến ​​của mình về thể thức Champions League, Frank đã trả lời ngắn gọn rằng ông cởi mở với các phương án khác nhau và thấy nó thú vị.

