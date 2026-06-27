HLV Solbakken lý giải việc để Haaland nghỉ ngơi

HLV đội tuyển Na Uy, Stale Solbakken cho biết quyết định để 10 cầu thủ đội một, bao gồm cả Erling Haaland, nghỉ ngơi trong trận đấu với đội tuyển Pháp là một quyết định “hiển nhiên” do các xét nghiệm y tế cho thấy sự mệt mỏi đang ảnh hưởng đến một số thành viên trong đội.

Erling Haaland (trái) nằm trong 10 cầu thủ đội một tuyển Na Uy nghỉ khi đối đầu tuyển Pháp.

Sau khi thực hiện nhiều thay đổi ở Boston, Na Uy đã thua 1-4 trước đội tuyển được đánh giá là ứng cử viên vô địch World Cup 2026, qua đó kết thúc ở vị trí á quân bảng I và tiến vào vòng 32 đội gặp Bờ Biển Ngà vào thứ Ba tới. Quyết định của HLV Solbakken đã khiến người hâm mộ trên sân vận động thất vọng, họ hô vang “chúng tôi muốn Haaland” sau khi bỏ lỡ cơ hội chứng kiến ​​tiền đạo của Man.City đối đầu trực tiếp với Kylian Mbappe - người đá chính nhưng không thể ghi bàn trong trận đấu.

Nhưng Solbakken không hối hận về quyết định của mình, khẳng định rằng đó là dựa trên việc bảo vệ các cầu thủ và đảm bảo Na Uy sẽ tốt hơn khi tiến vào vòng tiếp theo. “Quyết định này rất đơn giản”, Solbakken nói. “Chúng tôi đã tổng kết lại trận đấu với Senegal vào hôm thứ Hai và thấy 5 hoặc 6 cầu thủ bị ảnh hưởng rất nhiều sau 80 phút thi đấu. Toàn bộ hàng phòng ngự và một số tiền vệ đều bị ảnh hưởng nặng. Chúng tôi cũng biết từ trận đấu với Senegal rằng Na Uy có thời gian ngắn nhất để chuẩn bị cho trận đấu hôm nay”.

“Chúng tôi lẽ ra có thể chơi một trận đấu tốt hôm nay, nhưng dù chúng tôi muốn thắng thì vấn đề là liệu chúng tôi có thể thắng Pháp hay không, vì vậy điều quan trọng là cần cân nhắc đến tình hình hiện tại và sự sẵn sàng của chúng tôi cho trận đấu tiếp theo. Vì vậy, đó là một quyết định dễ dàng đối với tôi, cũng như từ các chuyên gia vật lý trị liệu, y tế và một số cầu thủ. Tất cả họ đều nói rằng sẽ rất khó khăn cho nhiều người trong số họ để thi đấu”.

Solbakken cho biết đã cân nhắc đến suy nghĩ của người hâm mộ trên sân vận động, nhưng cuối cùng, ông muốn đặt cơ hội của Na Uy lên trên hết. “Điều đầu tiên chúng tôi cân nhắc là người hâm mộ”, ông nói thêm. “Họ muốn thấy Erling và Martin Ødegaard thi đấu, nhưng chúng tôi không mất nhiều thời gian để quyết định điều này. Erling và Martin cũng biết điều gì tốt nhất cho đội. Người hâm mộ muốn được xem họ thi đấu, nhưng hy vọng chúng tôi có thể mang đến cho họ những đêm hè tuyệt vời trong vài tuần tới. Chúng tôi không chỉ đến đây để vui chơi. Chúng tôi muốn ở lại đây càng lâu càng tốt”.

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