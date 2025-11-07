HLV Pochettino 'hạnh phúc với tuyển Mỹ' nhưng thừa nhận nhớ Premier League

HLV trưởng đội tuyển Mỹ, Mauricio Pochettino

Pochettino bắt đầu sự nghiệp Ngoại hạng Anh vào tháng 1-2013 khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Southampton, trước khi gia nhập Tottenham vào tháng 5-2015 và gắn bó 5 năm với CLB. Ông cũng từng dẫn dắt đối thủ cùng thành phố London, Chelsea trong mùa giải 2023-24, và vị chiến lược gia người Argentina không loại trừ khả năng trở lại một lần nữa.

ông nói với BBC Sport: "Ngoại hạng Anh là giải đấu hay nhất thế giới. Tất nhiên, tôi rất nhớ nó. Tôi rất hạnh phúc ở Mỹ, nhưng cũng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ trở lại Ngoại hạng Anh. Đó là giải đấu cạnh tranh nhất".

Pochettino hồi tưởng lại thời gian ông dẫn dắt Tottenham, khi ông giúp CLB về đích ở vị trí thứ hai mùa giải 2016-17, cùng với trận chung kết Champions League năm 2019, mặc dù ông không thể giành được danh hiệu nào. Ông nói: "Tôi nghĩ ở Tottenham, chúng tôi đã đến rất gần với vinh quang, gần như đã chạm đến cúp (Champions League và Ngoại hạng Anh). Đó là điều tôi muốn đạt được".

Vị HLV 53 tuổi vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Daniel Levy, người lúc đó là chủ tịch, và ông bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự ra đi của Levy vào tháng 9, chấm dứt 24 năm gắn bó với CLB. "Tôi rất ngạc nhiên (trước sự ra đi của Levy). Di sản của ông ấy vẫn còn đó. Thật tuyệt vời những gì ông ấy đã làm cho CLB", Pochettino nói thêm. "Mối quan hệ của tôi với ông ấy luôn tốt đẹp. Trong suốt thời gian tôi ở Tottenham và sau khi tôi rời đi. Ông ấy là một người thực sự quan trọng vì ông ấy đã cho tôi cơ hội dẫn dắt một CLB như Tottenham. Với tôi, đó là một trong những CLB tuyệt vời nhất thế giới, với một lượng người hâm mộ tuyệt vời".

Pochettino rời Chelsea theo thỏa thuận chung vào tháng 5-2024, chưa đầy 12 tháng sau khi được bổ nhiệm, mặc dù đã dẫn dắt CLB giành 5 chiến thắng liên tiếp để kết thúc mùa giải, cùng với việc giành quyền tham dự cúp châu Âu sau khi kết thúc ở vị trí thứ 6 Premier League.

Lúc đó, Chelsea chỉ thua một trong 15 trận gần nhất tại giải đấu, nhưng Pochettino khẳng định đây là thời điểm thích hợp để chia tay. Ông nói: "Cả hai bên đều quyết định chia tay. Tôi nghĩ mùa giải đầu tiên của tôi sắp dừng lại một chút. Với tình hình Chelsea đang sa sút, thật khó để ngăn chặn sự tiêu cực này, nếu bạn còn nhớ. Tôi không biết nữa, đó là 6 tháng, 8 tháng với một chiến thắng tại Stamford Bridge. Tôi nghĩ Chelsea đang ở trong một dự án khác so với trước đây, và tôi chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời ở đó".

Pochettino tiếp quản đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 9 năm ngoái, khi quốc gia này đồng đăng cai World Cup vào năm sau. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ kể từ khi ông tiếp quản, với 11 trận thắng sau 20 trận và những trận thua trước các đội như Hàn Quốc, Panama và Mexico.

HLV người Argentina thừa nhận ông đã mất thời gian để thích nghi với việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, mà theo ông là hoàn toàn khác biệt về mặt chuẩn bị và cường độ. "Cường độ hoàn toàn khác biệt vì bạn cần đến đó vài ngày để chuẩn bị trận đấu và thi đấu, chuẩn bị một trận đấu khác, thi đấu và trở về. Sau tháng 11, chúng tôi sẽ có 3 tháng, cho đến tháng 3 để chuẩn bị cho một trận đấu khác. Trong một đội tuyển quốc gia, bạn rất muốn huấn luyện các cầu thủ. Bạn cảm thấy trống rỗng vì sau trận đấu thứ hai, bạn không thể giao tiếp và không thể tiếp tục nỗ lực cải thiện mọi thứ. Nỗ lực của các cầu thủ thật tuyệt vời".

Tuy nhiên, Pochettino tin rằng mọi thứ đang đi đúng hướng trước thềm mùa hè tới, khi đội tuyển Mỹ sẽ chịu áp lực phải thi đấu tốt tại một giải đấu trên sân nhà. Ông nói: "Tôi nghĩ sau một năm, chúng tôi đang đạt được những tiến bộ vượt bậc. Chúng tôi đang xây dựng [ý tưởng] với mọi người rằng ngôn ngữ bóng đá chỉ có một, và nó không quan trọng bạn là người Mỹ, người Brazil hay người Anh. Bóng đá của chúng tôi là cạnh tranh theo cách bạn cần phải cạnh tranh, nếu bạn thực sự muốn chiến thắng".

HOÀNG HÀ