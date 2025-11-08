HLV Nguyễn Văn Đàn nhận thẻ đỏ trong trận thắng của CLB TPHCM

Một tình huống hy hữu trên sân Bà Rịa chiều 8-11 khiến HLV Nguyễn Văn Đàn của Quảng Ninh bị truất quyền chỉ đạo, còn đội khách nhận thất bại 0-1 trước CLB TPHCM tại vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Niềm vui chiến thắng của CLB TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Phút 41, sau khi được chăm sóc y tế, cầu thủ Nguyễn Quốc Hoàng của CLB TPHCM đứng chờ bên ngoài sân cùng trọng tài thứ 4 Trần Văn Khỏe. Theo quy định, trọng tài thứ 4 chỉ cho phép cầu thủ vào sân khi trọng tài chính ra hiệu. Sau khi nhận tín hiệu từ trọng tài Khổng Tam Cường, Quốc Hoàng được phép trở lại sân thi đấu.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đó, trung vệ của Quảng Ninh lại chuyền bóng về phía khung thành nhà trong tư thế quay lưng, không hay biết rằng Quốc Hoàng đã được trở lại. Cầu thủ này nhanh chóng cướp bóng, rồi phát triển tấn công sang cánh phải. Chỉ trong tích tắc, tình huống được tận dụng triệt để khi Trương Nhạc Minh dứt điểm mở tỉ số cho CLB TPHCM.

Bàn thắng đến trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ ban huấn luyện Quảng Ninh. HLV Nguyễn Văn Đàn cùng các trợ lý lập tức phản ứng dữ dội bên ngoài đường biên, cho rằng đội bóng của mình đã bị “gài” bởi tình huống vào sân không công bằng. Dù vậy, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng.

Ông Đàn không giữ nổi bình tĩnh, bức xúc mạnh mẽ. Hành động này khiến trọng tài Khổng Tam Cường lập tức rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo HLV của Quảng Ninh.

Sau bàn thua và chiếc thẻ đỏ, Quảng Ninh không thể gượng dậy dù nỗ lực tấn công trong hiệp 2. Chung cuộc, đội bóng đất Mỏ rời sân Bà Rịa với thất bại 0-1 đầy ấm ức. Sau 7 vòng đấu, Quảng Ninh có 10 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB TPHCM với 3 điểm quý giá đã vươn lên vị trí thứ 3 với 14 điểm, tiếp tục cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng.

Trận đấu giữa CLB TPHCM và Quảng Ninh diễn ra đầy quyết liệt. ẢNH: TÂM HÀ

Cũng trong chiều 8-11, một trận đấu khác của vòng 7 diễn ra tại sân Việt Yên giữa Bắc Ninh và Phú Thọ kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Bắc Ninh mở tỉ số ở phút 63 khi Phan Văn Hiếu dễ dàng ghi bàn trên chấm phạt đền. Bốn phút sau, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đẩy bóng trúng lưng tiền đạo Yago Ramos khiến bóng bay ngược vào lưới, mang về bàn gỡ hòa cho Phú Thọ.

Đây là trận không thắng thứ 3 liên tiếp của Bắc Ninh, đội bóng này hiện có 10 điểm, tạm đứng thứ 5. Phú Thọ có 6 điểm, xếp thứ 8. Dẫn đầu bảng hiện là Đồng Nai với 17 điểm sau 7 trận.

Hai cặp đấu còn lại của vòng 7 sẽ diễn ra ngày 9-11 giữa Long An gặp Thanh Niên TPHCM lúc 16 giờ và Khánh Hòa tiếp Đồng Tháp lúc 17 giờ.

HỮU THÀNH