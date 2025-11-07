Cựu sao V-League giúp Đại học Văn Hiến thoát thua trong thế thiếu người

Dù phải thi đấu 10 cầu thủ từ giữa hiệp 2, đội chủ nhà Đại học Văn Hiến vẫn giành lại 1 điểm trước Trẻ PVF nhờ pha lập công của Jermie Lynch tại vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Đại học Văn Hiến và Trẻ PVF cầm hoà nhau trên sân Thống Nhất. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ngay phút thứ 4, Đại học Văn Hiến tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nguyễn Trọng Nam treo bóng chuẩn xác từ cánh phải cho Lương Quốc Thắng băng vào dứt điểm cận thành, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, niềm hứng khởi sớm của Đại học Văn Hiến nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Phút 21, chính Trọng Nam lại là người phạm lỗi với Joseph Khalio trong vòng cấm, khiến đội nhà phải chịu quả phạt đền. Sau đó, Joseph tận dụng thành công đưa Trẻ PVF vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, thế trận càng trở nên khó khăn hơn cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng. Phút 74, trung vệ Lê Vương Minh Nhất nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha kéo người với Nguyễn Gia Bảo, tình huống được cho là đã ngăn cản cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn của cầu thủ Trẻ PVF.

Trọng tài Trần Văn Trọng điều hành trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Những tưởng thất bại là điều khó tránh khỏi thì ở phút 84, ngoại binh Jermie Lynch, cái tên quen thuộc với người hâm mộ V-League, đã lên tiếng đúng lúc. Từ pha treo bóng bổng của đồng đội, tiền đạo người Jamaica băng xuống áp sát, gây sức ép khiến thủ môn Mạc Đức Việt Anh và thủ môn Nguyễn Quang Trường mắc lỗi phối hợp, rồi nhanh chân dứt điểm ấn định tỷ số hòa 1-1. Cầu trường sân Thống Nhất bùng nổ trong niềm vui của các cầu thủ trẻ Đại học Văn Hiến.

Kết quả hòa giúp Trẻ PVF và Đại học Văn Hiến tiếp tục đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Trẻ PVF có 9 điểm, tạm xếp thứ 7, hơn đối thủ đúng 1 điểm.

Lịch thi đấu các trận còn lại tại vòng 7: Bắc Ninh - Phú Thọ, CLB TPHCM - Quảng Ninh (cùng 16 giờ, ngày 8-11), Đồng Nai - Quy Nhơn United (18 giờ, ngày 8-11), Long An - Thanh Niên TPHCM (16 giờ, ngày 9-11) và Khánh Hòa - Đồng Tháp (17 giờ, ngày 9-11).

HỮU THÀNH