HLV Kim Sang-sik khơi dậy “lòng tự trọng bị tổn thương” của U22 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik nhắc lại thất bại trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 để khơi dậy “lòng tự trọng bị tổn thương” của U22 Việt Nam, giúp toàn đội chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao để trả món nợ thông qua SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ U22 Việt Nam quyết tâm trước trận cầu quan trọng với U22 Malaysia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Trước đây, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã nhận thất bại trước Malaysia tại trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Dù phần lớn đội hình của U22 Việt Nam không góp mặt tại trận đấu này, nhưng họ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Vậy nên, các cầu thủ đang có sự chuẩn bị rất tốt và quyết tâm cao nhất để có thể giành chiến thắng ở trận đấu tới”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ với truyền thông trước buổi tập vào chiều 10-12 tại Bangkok (Thái Lan).

Chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 gây tranh cãi vì đối thủ bị FIFA kết luận đã đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định. Dẫu vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn phải chờ quyết định từ Ban tổ chức về việc đội bóng của ông có được xử thắng 3-0 hay không.

Thành thử, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắc lại thất bại này để khơi lại tinh thần chiến đấu cho các tuyển thủ U22 Việt Nam. Bởi trong đội hình dự trận đấu hồi tháng 6-2025, có đến 4 tuyển thủ U22 gồm thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm Lý Đức, tiền vệ Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Đây cũng là những trụ cột của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Với cục diện hiện tại, U22 Việt Nam chỉ cần cầm hòa U22 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B, diễn ra trên sân Rajamangala vào 16 giờ chiều 11-12, sẽ đoạt vé vào vòng bán kết. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik muốn các học trò phải hoàn thành mục tiêu 3 điểm.

U22 Việt Nam mang tâm lý thoải mái trước trận đấu với U22 Malaysia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ông Kim nói thêm: “Trong quá trình chuẩn bị, tôi liên tục nhắc các cầu thủ hãy xem trận đấu với U22 Malaysia như một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp, chứ không đơn thuần chỉ là một trận vòng bảng. Vì đã xác định tâm thế như vậy, nên chúng tôi hướng mục tiêu chiến thắng. Thông qua chiến thắng trước U22 Lào ở trận ra quân, các học trò sẽ được tiếp thêm sự tự tin để tiếp tục giành được những chiến thắng tiếp theo”.

Theo HLV Kim Sang-sik, 23 tuyển thủ U22 Việt Nam không có ai bị chấn thương và toàn đội đang trải qua 1 tuần có sự chuẩn bị rất tốt. Ông Kim cùng ban huấn luyện đánh giá U22 Malaysia là đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn, cũng như lối chơi đầy mạnh mẽ.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Với sự chuẩn bị tốt về thể lực và chiến thuật, cũng như thông qua các buổi họp chiến thuật và quá trình tập luyện chăm chỉ, tôi tin U22 Việt Nam sẽ giành được kết quả tốt trong trận đấu ngày mai. Ở trận gặp U22 Lào, chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, thường với đội bóng của tôi, những trận đấu đầu tiên không bao giờ dễ dàng cả. Toàn đội thường sẽ chơi tốt dần lên qua từng trận”.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)