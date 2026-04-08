HLV Kim Sang-sik chia tay trợ lý Lee Jung-soo

Trong thông báo được phát đi vào ngày 8-4, LĐBĐ Việt Nam cho biết chính thức chia tay HLV Lee Jung Soo, trợ lý của HLV Kim Sang-sik sau đúng 1 năm đồng hành.

Hai trợ lý của HLV Kim Sang-sik là Lee Jung-soo (bên trái) và Lee Woon-jae
Thông báo nêu rõ, sau khi hoàn tất hợp đồng với VFF vào ngày 31-3-2026, trợ lý Lee Jung-soo sẽ không tiếp tục công việc trong BHL đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia Việt Nam. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở kế hoạch cá nhân của ông trong giai đoạn tiếp theo.

Trợ lý Lee Jung-soo gia nhập Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia Việt Nam từ tháng 3-2025, đồng hành cùng HLV trưởng Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị và tham dự nhiều giải đấu quan trọng như SEA Games 33, Giải vô địch U23 châu Á 2026 và Vòng loại AFC Asian Cup 2027. Trong thời gian làm việc, trợ lý Lee Jung-soo luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và đóng góp tích cực vào công tác chuyên môn của đội tuyển.

HLV Lee Jung-soo (giữa) được xem như phó tướng số 1 của HLV Kim Sang-sik.

Trước khi sang Việt Nam làm việc, trợ lý Lee Jung-soo được biết đến là cựu tuyển thủ ĐTQG Hàn Quốc, có nền tảng chuyên môn vững chắc từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Sau khi giải nghệ, Lee Jung-soo chuyển sang công tác huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều môi trường khác nhau, từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tại CLB TPHCM, Suwon FC và Đại học Dongguk.

Một trợ lý khác của HLV Kim Sang-sik cũng hết hợp đồng là HLV phụ trách thủ môn Lee Woon-jae nhưng đôi bên cùng gia hạn hồi tuần trước.

