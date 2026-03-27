HLV Kim Sang-sik cảnh báo về trọng lượng của Xuân Son

Đội tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà tốt cho trận đấu với Malaysia tới đây qua chiến thắng 3-0 trước Bangladesh vào tối 26-3. HLV Kim Sang-sik đã có 1 số thử nghiệm trong trận đấu ấy để định hình bộ khung tốt nhất...

Xuân Son có nhiều nỗ lực nhưng chưa trở lại sức mạnh vốn có như trước đây. Ảnh: VFF

Đánh giá về màn thể hiện của tân binh Đỗ Hoàng Hên, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã chủ động trao đổi với cầu thủ này trước trận đấu về việc sẽ sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. “Trước trận, tôi có nói với Hoàng Hên rằng sẽ sử dụng cậu ấy ở nhiều vị trí và Hên đã sẵn sàng. Việc thay đổi vị trí giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở để tìm ra vai trò phù hợp nhất cho cậu ấy”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ, đồng thời cho rằng đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới trận gặp Malaysia.

Liên quan đến trường hợp của Nguyễn Xuân Son, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết cầu thủ này vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương cơ đùi. “Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm về thể trạng, trong đó có cân nặng của Xuân Son. Thời gian qua cậu ấy gặp chấn thương nên khả năng di chuyển chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, đây là cầu thủ rất đáng chờ đợi trong trận đấu sắp tới”.

Hoàng Hên có trận đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh; MINH HOÀNG

Với trường hợp của Đoàn Văn Hậu, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết cầu thủ này đã thể hiện tốt ở cả hai vai trò trung vệ lệch và hậu vệ cánh trong thời gian qua. Tuy nhiên, Ban huấn luyện chủ động kiểm soát thời lượng thi đấu của Văn Hậu nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất. “Chúng tôi muốn Văn Hậu có sự chuẩn bị tối ưu cho trận đấu sắp tới. Tôi tin rằng cậu ấy có thể phát huy tốt khi được sử dụng ở vị trí trung vệ lệch”, ông nói.

Chia sẻ thêm về cách vận hành chiến thuật trong trận đấu với Bangladesh, HLV Kim Sang-sik khẳng định đây là trận đấu mang tính chất rà soát, đánh giá thể trạng của các cầu thủ sau giai đoạn thi đấu liên tục tại V-League. Ban huấn luyện đã chủ động thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự để đảm bảo nền tảng thể lực và duy trì sự ổn định.

“Các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày nên không tránh khỏi mệt mỏi. Chúng tôi thay đổi nhiều vị trí để giúp họ duy trì thể trạng và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận gặp Malaysia”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

ĐOÀN NHẬT