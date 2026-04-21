HLV đội U17 Australia đánh giá cao các cầu thủ Việt Nam

Được nhận diện là ứng viên cho cuộc đua vô địch lần này, nhưng HLV trưởng Carl Veart của U17 Australia đã dành sự tôn trọng lớn cho U17 Việt Nam tại buổi họp báo vào trưa 21-4. Màn thể hiện của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã gây ấn tượng cho nhà cầm quân nhiều kinh nghiệm này.

HLV Carl Veart (bên phải) và HLV Roland tại buổi họp báo. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Theo nhận xét của HLV Carl Veart, các cầu thủ Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, điều mà U17 Australia cần đặc biệt lưu ý trong khâu tổ chức phòng ngự. “Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm”, HLV Carl Veart nhận định.

U17 Australia hiện đang là đương kim vô địch và hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu ấy. Ở vòng bảng, họ đã toàn thắng cả 3 trận trước Brunei, Singapore và Campuchia. Ghi được 15 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Con số khá ấn tượng, nhưng những điểm mạnh, yếu của đội bóng này có thể chưa lộ diện hết bởi các đối thủ ở vòng bảng chất lượng không cao. Điều đó khác với hai bảng còn lại, nhất là ở bảng A mà Việt Nam đã khẳng định sức mạnh trước Malaysia và Indonesia.

Đánh giá về hành trình tại giải, HLV Carl Veart cho biết U17 Australia đã trải qua những thử thách khác nhau và có sự chuẩn bị tốt cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có Vòng chung kết U17 châu Á. Tuy nhiên, ông khẳng định đội bóng của mình sẽ phải nâng cao hơn nữa chất lượng thi đấu khi đối đầu với U17 Việt Nam.

“Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao. Chúng tôi phải nâng tầm bản thân lên một mức độ mới trước Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để chuẩn bị cho giải U17 châu Á 2026”, HLV Carl Veart nói.

QUỐC CƯỜNG