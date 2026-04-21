Đội tuyển nữ Việt Nam tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Theo bảng xếp hạng vừa được LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố vào ngày 21-4, đội tuyển nữ Việt Nam bị tụt 1 bậc, xuống hạng 37 thế giới.

Bị tụt 1 bậc trên BXH FIFA, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng hạng 6 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á.

Cụ thể, đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 37 thế giới với 1.593,71 điểm. Thứ hạng này được tính dựa trên thành tích thi đấu trong giai đoạn tham dự SEA Games 33 (14-12-2025) và vòng chung kết nữ châu Á 2026 diễn ra tháng 3-2026.

Bị tụt hạng ở BXH thế giới, nhưng bình diện khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 6, sau các đội Nhật Bản (hạng 5), CHDCND Triều Tiên (11), Australia (15), Trung Quốc (16) và Hàn Quốc (19), đồng thời xếp trên Philippines (39), Đài Bắc Trung Hoa (40) và Thái Lan (50).

Ở khu vực Đông Nam Á, dù giảm 1 bậc trên BXH FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì vị trí dẫn đầu, Tiếp theo là Philippines, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Singapore và Timor-Leste. Giai đoạn tới đây đội tuyển nữ Việt Nam cũng đánh dấu sự chuyển giao ở khu kỹ thuật khi HLV Hoàng Văn Phúc vừa được bổ nhiệm thay nhà cầm quân kỳ cựu Mai Đức Chung sau khi ông xin từ chức.

Trên bình diện thế giới, Tây Ban Nha và Mỹ tiếp tục giữ hai vị trí số 1 trên BXH, đội tuyển Anh vươn lên hạng 3, Đức xuống hạng 4, còn Nhật Bản tăng lên hạng 5. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Brazil, Pháp, Thụy Điển, Canada và Hà Lan.

Bảng xếp hạng FIFA thường được công bố sau mỗi 3 tháng. Kỳ xếp hạng tiếp theo dự kiến sẽ được FIFA cập nhật vào ngày 16-6-2026.

LÊ ANH