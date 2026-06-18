HLV đội tuyển Nam Phi bất ngờ gọi tên Messi

HLV đội tuyển Nam Phi, Hugo Broos đã chỉ trích điều mà ông cho là ‘tiêu chuẩn kép’ sau khi Lionel Messi thoát khỏi án phạt cho một pha phạm lỗi nguy hiểm trước khi ghi hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, trong khi cầu thủ quan trọng của ông Themba Zwane phải nhận thẻ đỏ và án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực.

HLV Hugo Broos của đội tuyển Nam Phi chỉ trích ‘tiêu chuẩn kép’ của trọng tài.

Zwane nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 84 trong trận thua 0-2 của Nam Phi trước Mexico hôm thứ Năm tuần trước, khiến Bafana Bafana chỉ còn 9 người trên sân, trước khi anh bị cấm thi đấu 3 trận vì hành vi bạo lực. Cầu thủ dự bị này bị đuổi khỏi sân 23 phút sau khi vào sân vì có vẻ như đã vung tay đối với một hậu vệ Mexico, cầu thủ 36 tuổi này tỏ ra sững sờ khi trọng tài người Brazil, Wilton Sampaio rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo VAR. Ngược lại, Messi lại thoát khỏi mọi hình phạt dù giẫm lên phía sau chân của Aïssa Mandi trong trận thắng 3-0 của Argentina trước Algeria hôm thứ Ba vừa qua.

Broos than phiền về điều mà ông cho là tiêu chuẩn kép trong công tác trọng tài: “Tôi không muốn Messi nhận thẻ đỏ, một cầu thủ như vậy phải có mặt trên sân, tất cả chúng ta đều thấy anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời như thế nào, nhưng có gì khác biệt chứ? Thẻ đỏ của Zwane là quá nặng. Khi nhìn vào tình huống, cầu thủ Mexico đã cản trở cầu thủ của tôi. Anh ta không nhìn vào bóng, anh ta chỉ đang giữ Themba. Themba cố gắng vượt qua anh ta, vòng tay qua vai anh ta, và chỉ vì điều đó mà lại nhận thẻ đỏ và án treo giò ba trận!? Khi so sánh với những gì đã xảy ra hôm qua với Messi, tôi hoàn toàn không đồng ý. Tôi không nghĩ thậm chí còn có VAR xem xét trường hợp của Messi, trong khi tình huống của chúng tôi đã được xem xét”.

Trong khi chờ kháng cáo, Zwane sẽ không thể trở lại thi đấu cho đến ít nhất là vòng 16 đội - nếu Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng này. Sinethemba Sithole cũng đối mặt với án treo giò một trận sau khi bị truất quyền thi đấu ở trận thua Mexico. Nam Phi tiếp tục chiến dịch vòng bảng A của họ gặp đội tuyển Cộng hòa Séc vào thứ Năm, trước khi kết thúc chiến dịch bằng trận đấu với Hàn Quốc tại Guadalupe vào ngày 24-6.

HLV Broos tin rằng cuộc gặp với Cộng hòa Séc, đội đã thua trận mở màn 1-2, sẽ mang tính quyết định trong cuộc chiến giành vé vào vòng loại trực tiếp. Một chiến thắng có thể đủ để đảm bảo một suất vào vòng 32 đội, khi 8 đội xếp thứ 3 tốt nhất từ ​​12 bảng sẽ đi tiếp. “Đối với tôi, trận đấu này rất quan trọng”, ông nói thêm. “Nếu thua, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn, ngay cả khi đứng thứ 3, để vào vòng tiếp theo”.

LINH SƠN