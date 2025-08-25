Bóng đá trong nước

HLV Đinh Hồng Vinh lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Ngày 25-8, danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung vào đợt FIFA Days tháng 9 đã được công bố. Nhiều gương mặt mới được chọn, đáng chú ý là trợ lý Đinh Hồng Vinh lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Trợ lý Đinh Hồng Vinh (bìa trái) tạm thời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam
Trợ lý Đinh Hồng Vinh (bìa trái) tạm thời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Đây là đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2025 của đội tuyển, với mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Chính vì vậy, trong danh sách hội quân đợt này, bên cạnh các cầu thủ thuộc bộ khung chính thì cũng có sự góp mặt của những nhân tố mới như thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TPHCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình). Bên cạnh đó, đội tuyển cũng ghi nhận sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa) và hậu vệ Phan Tuấn Tài (Viettel).

IMG_3031.jpg
Doãn Ngọc Tân trở lại ở đợt tập trung lần này

Do HLV trưởng Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2026 vào cùng thời điểm, nên công tác huấn luyện đội tuyển Việt Nam được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Dự kiến, trong thời gian tập trung tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với CLB Công An Hà Nội (ngày 4-9) và CLB Nam Định (ngày 7-9). Với lực lượng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là dàn ngoại binh chất lượng cao, đây là sẽ hai “quân xanh” lý tưởng cho các bài test của đội tuyển Việt Nam.

IMG_3030.png
CAO TƯỜNG

Từ khóa

Đinh Quang Kiệt Phạm Gia Hưng Trần Hoàng Phúc Asian Cup 2027 Doãn Ngọc Tân Quan Văn Chuẩn Lý Công Hoàng Anh Phan Tuấn Tài Kim Sang-sik CLB Công an Hà Nội

