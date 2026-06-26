HLV đội tuyển Pháp, Didier Deschamps vắng mặt ở trận đấu cuối bảng I gặp Na Uy, nhà cầm quân 57 tuổi đã trở về nước sau khi nhận tin mẹ ông qua đời vào sáng 23-6. Theo trợ lý HLV Guy Stephan, Deschamps sẽ trở lại Mỹ vào thứ Bảy.

HLV Deschamps sẽ trở lại tuyển Pháp vào thứ Bảy

Deschamps biết tin mẹ mình qua đời vào thứ Ba và đã bay về Pháp để dự tang lễ dự kiến diễn ra vào thứ Sáu. ‘Tôi đang nghĩ rất nhiều về Didier và gia đình ông ấy. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước những gì đã xảy ra”, trợ lý HLV Guy Stephan, người sẽ dẫn dắt đội tuyển trong trận đấu cuối cùng bảng I gặp Na Uy tại sân vận động Gillette, cho biết. “Tôi chỉ đang cố gắng làm cho tình huống khó khăn này trở nên bình thường nhất có thể”.

Tin xấu đến với Deschamps một ngày sau khi Pháp đánh bại Iraq 3-0 tại Philadelphia, qua đó giành được 2 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu và chắc suất vào vòng loại trực tiếp. “Didier gọi cho tôi vào sáng sớm nên tôi đến gặp anh ấy trong phòng”, Stephan tiết lộ. “Anh ấy báo tin buồn và rất nhanh chóng yêu cầu tôi dẫn dắt đội cho đến khi anh ấy trở lại, tức là vào thứ Bảy”.

Stephan, 69 tuổi, trước đây từng dẫn dắt đội tuyển Pháp trong một trận đấu thuộc UEFA Nations League năm 2022, sau khi cha của Deschamps qua đời. “Tôi cảm thấy như mình không nên ở đây trước mặt các bạn. Tôi thuộc về sân tập”, Stephan nói thêm. “Đây là một tình huống nghiệt ngã đối với Didier và gia đình anh ấy, vì vậy chúng ta cần phải vượt qua trận đấu này”.

Ngôi sao của đội tuyển Pháp, Aurelien Tchouameni cho biết đội tuyển đang hướng đến mục tiêu làm cho Deschamps “tự hào nhất có thể” khi bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup gặp Na Uy vào thứ Sáu mà không có HLV trưởng. “Đây là thời điểm khó khăn đối với tất cả mọi người. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho ông ấy tự hào nhất có thể”, tiền vệ của Real Madrid nói với các phóng viên tại căn cứ của đội tuyển Pháp gần Boston hôm thứ Năm.

Tuyển Pháp và Na Uy cùng có 6 điểm sau 2 trận, nghĩa là cả 2 đều đã giành quyền đi tiếp. Nhưng Pháp có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nên sẽ đi tiếp với tư cách nhất bảng nếu họ hòa nhau. Đội nhất bảng I sẽ đá trận vòng 32 gặp một đội xếp thứ 3 tại New Jersey vào ngày 30-6. Đội nhì bảng sẽ đá tại Dallas cùng ngày gặp đội nhì bảng E.

VIỆT TÙNG