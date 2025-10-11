HLV De la Fuente: Tuyển Tây Ban Nha luôn phải chơi cống hiến!

HLV tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã trả lời phỏng vấn báo chí trước trận đấu với Georgia. Ông cập nhật những tin tức mới nhất từ ​​đội tuyển, đặc biệt nhấn mạnh đến sự vắng mặt của rất nhiều cầu thủ trong loạt trận quốc tế tháng 10 này.

HLV Luis de la Fuente trong buổi họp báo trước trận đấu

Sau vài tuần kể từ loạt trận quốc tế gần nhất, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở lại với hành trình đến World Cup 2026, với Georgia là đối thủ đầu tiên của họ trong tháng 10 này. Vào đêm trước trận đấu, HLV đội tuyển quốc gia Luis de la Fuente đã tổ chức một cuộc họp báo để thảo luận về tình hình hiện tại của đội. Nhiều câu hỏi tập trung vào sự vắng mặt đáng chú ý, đặc biệt là trường hợp của Lamine Yamal, người đã tham gia các trận đấu gần đây của Tây Ban Nha trong khi đang bị đau vai, gây ra nhiều tranh cãi.

Luis de la Fuente nhanh chóng khép lại câu chuyện về Lamine: "Cậu ấy không có mâu thuẫn nào với HLV Hansi Flick hay Barcelona. Tôi không còn gì để nói nữa; hãy nói về Georgia. Tôi đã nói những gì tôi muốn nói rồi. Có vẻ như chúng ta đang nói về những vấn đề khác chứ không phải trận đấu với Georgia, nơi chúng ta đang chiến đấu cho suất dự World Cup. Chúng ta phải thể hiện hết khả năng để có cơ hội chiến thắng".

Tình trạng của Dani Olmo: "Dani đến với một chút khó chịu và mệt mỏi. Hôm nay cậu ấy không thoải mái và đã dừng tập luyện sau 15 phút. Cậu ấy đã đi kiểm tra".

Phản ứng của đội trước những lời khen ngợi thường nhận được: "Tôi vẫn nghĩ như vậy, với niềm tin vững chắc. Các cầu thủ của tôi là những người giỏi nhất. Trình độ thế giới rất cao, nhưng chúng tôi có những người giỏi nhất. Một khi vượt qua vòng loại, chúng tôi sẽ nghĩ về World Cup và chiến đấu để giành chiến thắng. Bóng đá rất phức tạp, và trở thành nhà vô địch rất khó khăn."

Cách ông ấy ứng xử với vai trò HLV đội tuyển quốc gia: "Tôi xử lý công việc rất tự nhiên. Một trong những từ khóa chính là sự cân bằng. Điều này giúp ích cho tôi rất nhiều. Bạn không nên nghĩ mình là người giỏi nhất khi thắng và tệ nhất khi thua. Tôi yêu cầu họ phải cống hiến hết mình. Với tôi, không có gì gọi là thất bại, bởi vì nếu bạn đã cống hiến hết mình, bạn không thể đòi hỏi nhiều hơn. Lương tâm tôi luôn trong sáng, biết rằng đối thủ cũng có thể đánh bại chúng tôi. Tôi không phải là người hay đưa ra lời khuyên; tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình."

Về việc luôn bố trí một trung vệ thuận chân trái và một trung vệ thuận chân phải: "Nếu được lựa chọn, vâng, tôi muốn có những cầu thủ cụ thể. Cubarsi có thể chơi ở cả hai cánh, Le Normand cũng vậy... Sự đa năng cũng rất quan trọng".

Các thủ lĩnh của đội tuyển Tây Ban Nha: "Chúng tôi có một đội hình đang ở giai đoạn trưởng thành tuyệt vời. Giờ là Oyarzabal, Merino, Ferran, Olmo... Họ có ảnh hưởng rất lớn trong đội. Đội bóng chấp nhận vai trò rất tốt; không có cái tôi cá nhân nào ở đây."

Laporte trở lại La Liga: "Tôi luôn nói rằng càng có nhiều cầu thủ Tây Ban Nha ở La Liga thì càng tốt, bởi vì đây là giải đấu tốt nhất, và chúng tôi có thể tận hưởng họ nhiều hơn. Đối với chúng tôi, Laporte trở lại là một tin tuyệt vời. Cậu ấy đã chứng minh rằng ngay cả khi chơi ở Saudi Atabia, cậu ấy đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Giờ đây, cậu ấy đang chơi ở Champions League và La Liga, và một Laporte xuất sắc nhất sẽ xuất hiện".

Những vấn đề của Olmo và khả năng nảy sinh xung đột mới với Barcelona: "Chúng ta hãy chờ xem cậu ấy gặp vấn đề gì; cậu ấy đang được kiểm tra. Tôi rất buồn vì tôi rất quý mến cậu ấy, và chấn thương làm tôi đau lòng. Dù là CLB này hay CLB khác, đây đều là những tình huống khó khăn. Tôi mong rằng không ai trong số họ phải chịu đựng".

Khả năng trở lại của Ansu Fati: "Ansu nằm trong số những cầu thủ chúng tôi đang theo dõi. Cậu ấy đang ghi rất nhiều bàn thắng, và chúng tôi hiểu rất rõ cậu ấy. Chúng tôi đã đánh giá cậu ấy. Nếu việc rút lui được xác nhận, chúng tôi không biết liệu có thể thay thế cậu ấy trong trận đấu thứ hai hay không. Chúng tôi rất vui mừng cho Ansu; đó là tin tốt cho đội tuyển quốc gia".

HOÀNG HÀ