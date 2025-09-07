HLV De la Fuente: "Tôi tự hào khi có những cầu thủ như Morata trong đội hình"

Tây Ban Nha sẽ kết thúc kỳ nghỉ quốc tế này bằng trận đấu thứ hai với Thổ Nhĩ Kỳ. HLV Luis de la Fuente đã có cuộc trò chuyện với báo chí để chuẩn bị cho trận đấu. Đầu tiên, HLV gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Luis Enrique sau tai nạn xe đạp gần đây: "Tôi muốn gửi một cái ôm và lời chúc Luis Enrique sớm bình phục. Xin gửi tất cả sự ủng hộ của tôi".

"Quyết định phải được đưa ra vào phút chót. Chúng tôi phải xem xét buổi tập và cảm nhận của cậu ấy. Mệt mỏi, chấn thương... Chúng tôi sẽ đánh giá. Ferran đang tập luyện rất tốt và là một lựa chọn an toàn. Cậu ấy hoàn toàn tự tin. Chúng tôi mong đợi một bầu không khí như thế này: một đất nước hoàn toàn ủng hộ đội tuyển quốc gia của họ. Rodrigo đã nói rất đúng. Chúng tôi vừa thi đấu tại Euro với nước chủ nhà Đức trong một môi trường rất thù địch tương tự thế này. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng".

Về lực lượng, ông nói: "Tôi đánh giá cao Mikel Oyarzabal. Cậu ấy đã kỷ niệm 400 trận đấu với Real Sociedad trong tuần này. Làm sao bạn có thể không công nhận điều đó? Cậu ấy rất đáng tin cậy. Chúng tôi có nhiều lựa chọn để chơi ở vị trí số 9 và nhiều phẩm chất khác nhau. Ferran Torres, Dani Olmo, Alvato Morata... chúng tôi có những cầu thủ chất lượng tuyệt vời. Chúng tôi sẽ xem buổi tập... nhưng họ đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Họ có thể đá chính hoặc không... Tin quan trọng nhất là họ ở đây để mang lại niềm vui cho chúng tôi. Có thể là ngày mai hoặc tháng sau. Họ phải tiếp tục phát triển".

Về hậu vệ Le Normand và những sai lầm gần đây của anh ấy: "Tôi rất hài lòng với Robin, rất vui mừng. Tôi nghĩ cậu ấy là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu. Tôi nghĩ cậu ấy rất đặc biệt. Khi chọn, chúng tôi đã biết rõ cậu ấy là ai. Robin rất cạnh tranh, tập trung; cậu ấy là một chuyên gia. Phương châm của chúng tôi là đá chính và đá chính. Một lần bị đuổi khỏi đội có thể khiến bạn bị loại khỏi vòng loại. Nhưng chúng tôi rất quý Robin, cậu ấy làm những gì mình phải làm và những gì tôi yêu cầu".

De la Fuente cũng nói về vai trò của Morata trong đội tuyển quốc gia: "Tôi chưa giải thích gì về anh ấy. Anh ấy biết vai trò của mình là gì. Anh ấy chỉ là một cầu thủ khác và sẽ có nhiều thời gian thi đấu hơn tùy thuộc vào kế hoạch trận đấu và cách chúng tôi muốn chơi. Anh ấy rất quan trọng với chúng tôi. Đúng là anh ấy mang một ý nghĩa khác, nhưng anh ấy là đội trưởng của chúng tôi. Anh ấy phải có tất cả những vinh dự của một quốc gia. Tôi cảm thấy xúc động và tự hào khi có những cầu thủ như anh ấy trong đội tuyển quốc gia."

So sánh giữa Lamine Yamal và Arda Guler: "Theo tôi, với tất cả sự tôn trọng dành cho các đội tuyển quốc gia khác, tôi rất tự hào và vinh dự được huấn luyện những đội bóng xuất sắc nhất. Nhưng vẫn còn nhiều điều chúng tôi cần cải thiện và tiếp tục phát triển. Chúng tôi đã sẵn sàng vì còn rất nhiều điều cần cải thiện. Cả hai đều là những cầu thủ tuyệt vời với những phẩm chất và khả năng dự đoán của họ. Cả hai đều rất giỏi. Chúng tôi có Lamine, người mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui. Một chàng trai khao khát tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân, với tham vọng lớn lao."

"Điều này liên quan rất nhiều đến văn hóa và quá trình tập luyện. Năm 18 tuổi, tôi đã có cơ hội chơi ở La Liga. Với những cầu thủ giỏi, bạn không cần phải nhìn vào thẻ căn cước của họ mà vẫn tự tin. Đó là điều chúng tôi cố gắng làm ở đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ Tây Ban Nha thật tuyệt vời và luôn thể hiện ở đẳng cấp cao nhất với sự đảm bảo tuyệt đối".

HOÀNG HÀ