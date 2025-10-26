Bóng đá trong nước

HLV Đặng Trần Chỉnh tiếp tục lo ngại về lực lượng

SGGPO

Chấn thương của tiền vệ Minh Khoa trong trận Becamex TPHCM – Hà Nội FC mới đây đã thực sự làm HLV Đặng Trần Chỉnh lo ngại khi lực lượng của đội bóng đất Thủ vốn mỏng, nay lại càng mong manh.

Minh Khoa đang là trụ cột của CLB Becamex TPHCM. Ảnh CAP SPORT
Minh Khoa đang là trụ cột của CLB Becamex TPHCM. Ảnh CAP SPORT

Mùa bóng năm nay, lực lượng của Becamex TPHCM vốn mỏng khi chia tay hàng loạt trụ cột, đến gần nửa đội hình. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng đội hình mà HLV Nguyễn Anh Đức đã phải ra đi sớm khi thành tích không như mong đợi. HLV Đặng Trần Chỉnh lên thay từ vòng 6 và tạo được tín hiệu khởi sắc qua trận hòa Thanh Hóa, thắng Nam Định và kể cả trận thua 2-3 trước Hà Nội FC, tinh thần và lối chơi của đội tạo sự hài lòng nơi người hâm mộ.

Tuy nhiên, Becamex TPHCM đã trả giá khá đắt từ trận thua Hà Nội FC khi tiền vệ trụ cột Minh Khoa bị chấn thương dây chằng. HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết Minh Khoa nghỉ ngơi 1 tháng thì mới biết được có phải phẫu thuật hay không, đầu gối của của Minh Khoa hiện vẫn còn dịch.

545923530-1449848753331229-2722319644710435002-n-562-2221.jpg.jpg
Becamex TPHCM đang trông chờ sự bình phục nhanh của Hồ Tấn Tài (bên trái) và Bùi Vĩ Hào (bên phải).

Điều chắc chắn là Minh Khoa sẽ vắng mặt đến hết năm 2025 bởi sau vòng 11, V-League 2025-2026 sẽ tạm nghỉ để tập trung đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23. Sang đầu năm 2026 mùa giải mới trở lại. Không chỉ vắng mặt ở CLB Becamex TPHCM trong những vòng đấu tới, Minh Khoa còn chắc chắn vắng mặt trong đợt tập trung tới đây của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Becamex TPHCM hiện tại đang có hai trụ cột khác cũng trong giai đoạn chờ bình phục là Hồ Tấn Tài và Bùi Vĩ Hào. Nay có thêm Minh Khoa càng làm cho “bộ tham mưu” đội bóng này thêm lo bởi thời gian gần đây Minh Khoa nổi lên như là một hiện tượng trong vai trò hộ công.

Tin liên quan
CAO TƯỜNG

Từ khóa

Becamex TPHCM CLB Becamex TPHCM Đặng Trần Chỉnh Minh Khoa V-League 2025-2026 Asian Cup 2026 Đội tuyển U23 Bùi Vĩ Hào Đội tuyển Lào Nguyễn Anh Đức

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn