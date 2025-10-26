HLV Đặng Trần Chỉnh tiếp tục lo ngại về lực lượng

Chấn thương của tiền vệ Minh Khoa trong trận Becamex TPHCM – Hà Nội FC mới đây đã thực sự làm HLV Đặng Trần Chỉnh lo ngại khi lực lượng của đội bóng đất Thủ vốn mỏng, nay lại càng mong manh.

Minh Khoa đang là trụ cột của CLB Becamex TPHCM. Ảnh CAP SPORT

Mùa bóng năm nay, lực lượng của Becamex TPHCM vốn mỏng khi chia tay hàng loạt trụ cột, đến gần nửa đội hình. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng đội hình mà HLV Nguyễn Anh Đức đã phải ra đi sớm khi thành tích không như mong đợi. HLV Đặng Trần Chỉnh lên thay từ vòng 6 và tạo được tín hiệu khởi sắc qua trận hòa Thanh Hóa, thắng Nam Định và kể cả trận thua 2-3 trước Hà Nội FC, tinh thần và lối chơi của đội tạo sự hài lòng nơi người hâm mộ.

Tuy nhiên, Becamex TPHCM đã trả giá khá đắt từ trận thua Hà Nội FC khi tiền vệ trụ cột Minh Khoa bị chấn thương dây chằng. HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết Minh Khoa nghỉ ngơi 1 tháng thì mới biết được có phải phẫu thuật hay không, đầu gối của của Minh Khoa hiện vẫn còn dịch.

Becamex TPHCM đang trông chờ sự bình phục nhanh của Hồ Tấn Tài (bên trái) và Bùi Vĩ Hào (bên phải).

Điều chắc chắn là Minh Khoa sẽ vắng mặt đến hết năm 2025 bởi sau vòng 11, V-League 2025-2026 sẽ tạm nghỉ để tập trung đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23. Sang đầu năm 2026 mùa giải mới trở lại. Không chỉ vắng mặt ở CLB Becamex TPHCM trong những vòng đấu tới, Minh Khoa còn chắc chắn vắng mặt trong đợt tập trung tới đây của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Becamex TPHCM hiện tại đang có hai trụ cột khác cũng trong giai đoạn chờ bình phục là Hồ Tấn Tài và Bùi Vĩ Hào. Nay có thêm Minh Khoa càng làm cho “bộ tham mưu” đội bóng này thêm lo bởi thời gian gần đây Minh Khoa nổi lên như là một hiện tượng trong vai trò hộ công.

CAO TƯỜNG