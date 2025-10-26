Bóng đá trong nước

Xứng danh thủ lĩnh

SGGPO

Trong bối cảnh các tiền đạo trong nước cứ luôn thiếu sự ổn định trong việc săn tìm bàn thắng cho dù được HLV tạo cơ hội ra sân nhiều thì ở đội tân binh Ninh Bình, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục thể hiện tốt vai trò của một thủ lĩnh.

Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng trong đội hình Ninh Bình. Ảnh: NBFC
Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng trong đội hình Ninh Bình. Ảnh: NBFC

Cùng với sự thăng hoa của Ninh Bình trong 8 vòng vừa qua mà họ chưa nếm mùi thất bại phải nói đến sự ổn định của tiền vệ thủ lĩnh Nguyễn Hoàng Đức. Trong chuyến làm khách trên sân PVF vào tối 25-10, Hoàng Đức đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 từ cú sút hiểm hóc sau pha tranh chấp với 2 hậu vệ đội chủ nhà.

Chiến thắng đã giúp Ninh Bình duy trì mạch bất bại từ đầu mùa, đạt 8 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm. Với Hoàng Đức, từ bàn thắng ở vòng 8 đã giúp anh có 3 bàn tính từ đầu mùa để đứng thứ 8 trong top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tính đến nay ở V-League 2025-2026. Trong top 15 tay săn bàn hàng đầu đến nay chỉ có 2 cầu thủ trong nước, gương mặt còn lại là Tiến Linh cũng ghi 3 bàn.

Ngoài việc ghi 3 bàn cho đội nhà, Hoàng Đức còn có 6 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Hiệu suất trên đang giúp anh nằm trong top đầu bảng thống kê cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cùng với Alan Sabastiao, Leo Atur (CAHN), Gustavo, Daniel Anjos (Ninh Bình).

pvf-cand-vs-ninh-binh-1853.jpg
Tân binh Ninh Bình tiếp tục "bay" trên bảng xếp hạng LP Bank V-Legue 2025-2026

Việc giữ tốt phong độ như hiện nay ở cả khả năng điều tiết thế trận, “dọn” bóng và cả ghi bàn, Hoàng Đức ảnh hưởng rất lớn ở đội hình Ninh Bình. Điều đó càng làm HLV Kim Sang-sik an tâm khi ở khu vực giữa sân đội tuyển Việt Nam, thủ quân của Ninh Bình đang là “át chủ bài” trên sa bàn của ông.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận PVF – Ninh Bình, HLV Thạch Bảo Khanh nói: “Chúng tôi chỉ thua ở những khoảnh khắc ngôi sao của Ninh Bình, đặc biệt là Hoàng Đức. Điểm yếu của đội bóng trẻ là thiếu những cầu thủ kinh nghiệm để giữ thế trận. Trận này không có Văn Thuận, nên chúng tôi gặp khó trong việc kiểm soát nhịp độ. Tuy nhiên không có gì hổ thẹn, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi chỉ thua bởi những khoảnh khắc ngôi sao”.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Tân binh Ninh Bình Sân PVF V-League 2025-2026 Hoàng Đức Nguyễn Hoàng Đức Nếm mùi CAHN Bàn tính Thạch Bảo Khanh Ninh Bình

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn