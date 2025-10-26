Xứng danh thủ lĩnh

Trong bối cảnh các tiền đạo trong nước cứ luôn thiếu sự ổn định trong việc săn tìm bàn thắng cho dù được HLV tạo cơ hội ra sân nhiều thì ở đội tân binh Ninh Bình, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục thể hiện tốt vai trò của một thủ lĩnh.

Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng trong đội hình Ninh Bình. Ảnh: NBFC

Cùng với sự thăng hoa của Ninh Bình trong 8 vòng vừa qua mà họ chưa nếm mùi thất bại phải nói đến sự ổn định của tiền vệ thủ lĩnh Nguyễn Hoàng Đức. Trong chuyến làm khách trên sân PVF vào tối 25-10, Hoàng Đức đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 từ cú sút hiểm hóc sau pha tranh chấp với 2 hậu vệ đội chủ nhà.

Chiến thắng đã giúp Ninh Bình duy trì mạch bất bại từ đầu mùa, đạt 8 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm. Với Hoàng Đức, từ bàn thắng ở vòng 8 đã giúp anh có 3 bàn tính từ đầu mùa để đứng thứ 8 trong top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tính đến nay ở V-League 2025-2026. Trong top 15 tay săn bàn hàng đầu đến nay chỉ có 2 cầu thủ trong nước, gương mặt còn lại là Tiến Linh cũng ghi 3 bàn.

Ngoài việc ghi 3 bàn cho đội nhà, Hoàng Đức còn có 6 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Hiệu suất trên đang giúp anh nằm trong top đầu bảng thống kê cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cùng với Alan Sabastiao, Leo Atur (CAHN), Gustavo, Daniel Anjos (Ninh Bình).

Tân binh Ninh Bình tiếp tục "bay" trên bảng xếp hạng LP Bank V-Legue 2025-2026

Việc giữ tốt phong độ như hiện nay ở cả khả năng điều tiết thế trận, “dọn” bóng và cả ghi bàn, Hoàng Đức ảnh hưởng rất lớn ở đội hình Ninh Bình. Điều đó càng làm HLV Kim Sang-sik an tâm khi ở khu vực giữa sân đội tuyển Việt Nam, thủ quân của Ninh Bình đang là “át chủ bài” trên sa bàn của ông.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận PVF – Ninh Bình, HLV Thạch Bảo Khanh nói: “Chúng tôi chỉ thua ở những khoảnh khắc ngôi sao của Ninh Bình, đặc biệt là Hoàng Đức. Điểm yếu của đội bóng trẻ là thiếu những cầu thủ kinh nghiệm để giữ thế trận. Trận này không có Văn Thuận, nên chúng tôi gặp khó trong việc kiểm soát nhịp độ. Tuy nhiên không có gì hổ thẹn, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi chỉ thua bởi những khoảnh khắc ngôi sao”.

