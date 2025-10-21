HLV của Villarreal không tự tin có thể ngăn Haaland

Erling Haaland đang có khởi đầu mùa giải bùng nổ bàn thắng, siêu tiền đạo người Na Uy ghi ít nhất một bàn ở 12/13 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia của mình mùa giải này, và hàng phòng ngự Villarreal có thể sẽ là “nạn nhân” tiếp theo.

HLV Marcelino Garcia rõ ràng có lý do để lo lắng khi Villarreal đối đầu Erling Haaland.

Haaland tham dự trận đấu vòng bảng của Man.City làm khách tại Villarreal vào thứ Ba sau khi ghi 23 bàn chỉ sau 13 trận. Ngôi sao 25 tuổi đang tạo ra mạch 11 trận ghi bàn liên tiếp, gần nhất là cú đúp bàn trong chiến thắng 2-0 của Man.City trước Everton tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy. Là cầu thủ đạt 50 bàn thắng nhanh nhất tại Champions League, Haaland cũng đã ghi 2 bàn khi Man.City hòa 2-2 trước Monaco tại Champions League hồi đầu tháng này. Trước đó anh giúp đoàn quân của Pep Guardiola Man.City mở màn mùa giải châu Âu bằng chiến thắng 1-0 trước Napoli.

“Chúng tôi hy vọng chuỗi trận ghi bàn của cậu ấy sẽ chấm dứt”, HLV Marcelino Garcia của Villarreal nói về Haaland. “Nếu tôi nói cậu ấy là số 9 xuất sắc nhất, thì giống như tôi chẳng nói gì cả. Nhưng chúng tôi muốn được thi đấu với những đội bóng xuất sắc nhất, và điều đó giúp chúng tôi tiến bộ. Đó là tham vọng mà chúng tôi phải có. Chúng tôi sẽ cố gắng không để cậu ấy chạm bóng nhiều, nhưng chúng tôi biết rằng ngay cả khi đó cậu ấy vẫn sẽ ghi bàn, điều này khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng Haaland sẽ không thể ghi bàn vào thứ Ba này”.

Mặc dù vậy, HLV Marcelino đang thấy hàng thủ của mình suy yếu vì chấn thương, đặc biệt là vị trí trung vệ - bao gồm Logan Costa và các cựu sao Ngoại hạng Anh như cựu trung vệ của Man.United, Willy Kambwala hay Juan Foyth (Tottenham). Tiền đạo trẻ Pau Cabanes hoàn tất danh sách chấn thương 4 người của đội chủ nhà.

Haaland là chân sút đạt hiệu suất cao nhất mùa giải mới với 23 bàn chỉ sau 13 trận.

Man.City sẽ là đại diện Anh thứ 2 mà Villarreal phải gặp ở vòng bảng phân hạng mùa giải này, sau khi thua tối thiểu trước Tottenham - đội của HLV Marcelino cũng chỉ hòa Juventus trong trận đấu còn lại. Tệ hơn nữa, nhà vô địch Europa League 2020-2021 không thắng trong 8 trận đấu chính thức gần nhất trước các CLB Anh - bao gồm 2 lần bị Man.City đánh bại ở vòng bảng Champions League phiên bản cũ 2011-2012, với tỷ số 1-2 trên sân khách và 0-3 trên sân nhà.

Yếu tố có thể khiến Villarreal tự tin vào cơ hội giành điểm có lẽ nằm ở việc Man.City đang chơi rất kém trên sân khách tại Champions League. Kết quả hòa 2-2 tại Monaco là trận không thắng thứ 5 liên tiếp khi Man.City thi đấu xa nhà ở đấu trường châu Âu - trước đó là 4 trận thua liên tiếp tại Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus và Sporting Lisbon ở mùa giải trước. Thực tế, đã hơn một năm trôi qua kể từ chiến thắng sân khách gần nhất của Man.City tại châu Âu, chiến thắng 4-0 trước Slovan Bratislava vào ngày 1-10-2024.

THANH TUẤN