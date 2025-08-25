HLV Arne Slot vs HLV Eddie Howe: Tình người xen lẫn tính toán

Arne Slot, vị thuyền trưởng của Liverpool, đang là tâm điểm chú ý trước chuyến làm khách đến St James’ Park để đối đầu Newcastle. Không chỉ bởi lối chơi mà ông đang xây dựng tại Anfield, mà còn vì những lùm xùm xoay quanh thương vụ Alexander Isak – tiền đạo đang “làm mình làm mẩy” để rời Newcastle và gia nhập Liverpool. Câu chuyện này không chỉ là về bóng đá, mà còn là một màn đấu trí, những yếu tố tình cảm giữa Slot và Eddie Howe, người đồng nghiệp mà ông đánh giá cao.

Slot không ngần ngại bày tỏ sự đồng cảm với Howe, người đang phải đối mặt với một mùa hè đầy sóng gió khi Liverpool liên tục “gây rối” trên thị trường chuyển nhượng. Việc Isak từ chối thi đấu để ép Newcastle nhả người, cùng với việc Liverpool chiêu mộ Hugo Ekitiké như một phương án dự phòng, rõ ràng đã khiến Howe đau đầu. “Tôi có sự đồng cảm với Eddie Howe vì ông ấy là một người tuyệt vời”, Slot chia sẻ. Nhưng sự đồng cảm này, như chính ông thừa nhận, cũng có giới hạn. Với một đội hình Newcastle vẫn còn những cái tên sáng giá như Anthony Gordon, Jacob Murphy, Anthony Elanga hay Harvey Barnes, Slot cho rằng Howe không đến nỗi rơi vào cảnh “khốn khó”. Một chút mỉa mai chăng? Có lẽ. Nhưng đó là bóng đá, nơi tình cảm cá nhân luôn phải nhường chỗ cho những toan tính chiến lược.

Điều thú vị là Slot tiết lộ Howe là HLV duy nhất ở Premier League mà ông từng trao đổi tin nhắn. Mối quan hệ này bắt đầu từ sau trận chung kết cúp Liên đoàn hồi tháng Ba, khi Newcastle đánh bại Liverpool để giành cúp vô địch quốc nội đầu tiên sau 70 năm. “Tôi đã nhắn tin với ông ấy, và ông ấy xứng đáng với chiến thắng đó”, Slot nói, không quên nhấn mạnh rằng ông sẽ giữ nguyên thái độ thân thiện khi gặp lại Howe.

Nhưng liệu Howe có đáp lại sự thân thiện ấy, khi Liverpool đang cố gắng cướp đi ngôi sao sáng giá nhất của ông? Chắc chắn, không khí tại St James’ Park tối thứ Hai sẽ không chỉ “nóng” bởi cổ động viên, mà còn bởi những căng thẳng ngầm giữa hai HLV.

Thương vụ Isak, với lời đề nghị 110 triệu bảng từ Liverpool, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Đây là con số kỷ lục tại Anh, và nó cho thấy tham vọng của Liverpool trong việc củng cố hàng công sau một mùa hè đầy biến động. Việc bán Luis Díaz, Darwin Núñez, và sự ra đi đầy tiếc nuối của Diogo Jota đã khiến hàng công của Liverpool trở nên mỏng manh. Trận thắng 4-2 trước Bournemouth ở vòng mở màn Premier League đã phơi bày điều đó, khi Slot chỉ có Federico Chiesa và tài năng trẻ 16 tuổi Rio Ngumoha trên băng ghế dự bị. Chiesa, với bàn thắng ở phút 88, đã cứu Liverpool khỏi một trận hòa đáng thất vọng, nhưng rõ ràng đội bóng cần thêm hỏa lực.

HLV Slot với phong thái điềm tĩnh đặc trưng của người Hà Lan, không tỏ ra quá lo lắng. Ông nhắc đến Florian Wirtz và Jeremie Frimpong như những lựa chọn tấn công tiềm năng, đồng thời nhấn mạnh sự linh hoạt trong cách bố trí đội hình. “Chúng tôi có sáu cầu thủ có thể chơi ở ba vị trí tấn công,” ông nói, như để khẳng định rằng Liverpool không hoàn toàn phụ thuộc vào Isak. Nhưng ai cũng hiểu, việc chiêu mộ một tiền đạo như Isak – với kỹ thuật, tốc độ và khả năng săn bàn – sẽ là một cú hích lớn cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của Liverpool.

Về phần Howe, ông đang đứng trước một bài toán khó. Mất Isak, Newcastle không chỉ mất đi một mũi nhọn quan trọng mà còn đối mặt với nguy cơ rối loạn nội bộ. Nhưng với dàn cầu thủ chất lượng mà Slot “tốt bụng” liệt kê, Howe có lẽ vẫn còn đủ vũ khí để đối đầu Liverpool. Dù vậy, việc thiếu vắng Isak trong trận đấu tới chắc chắn sẽ khiến Newcastle yếu đi đáng kể. Và Slot, với nụ cười nửa miệng và những toan tính sắc sảo, biết rõ điều đó.

Cuộc đối đầu tại St James’ Park không chỉ là trận chiến trên sân, mà còn là màn đấu trí giữa hai HLV với những mối quan hệ cá nhân đan xen. Slot có thể đồng cảm với Howe, nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tất cả chỉ còn là công việc. Và trong thế giới bóng đá, “công việc” đôi khi đồng nghĩa với việc không khoan nhượng.

HỒ VIỆT