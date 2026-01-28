Hiểu Minh phẫu thuật thành công, cần 9 tháng để phục hồi

Hậu vệ đội tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh đã được lên bàn phẫu thuật vào ngày 28-1, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 tiếng và thành công tốt đẹp.

Bác sĩ đội tuyển Việt Nam, ông Trần Huy Thọ bên cạnh Hiểu Minh tại bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp thăm khám và phụ trách ca phẫu thuật của Nguyễn Hiểu Minh, cho biết ca mổ thành công, hiện tại hậu vệ thuộc biên chế của CLB PVF đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện trước khi bước vào giai đoạn tập hồi phục theo phác đồ của bác sĩ điều trị.

Cũng theo đánh giá của bác sĩ, Hiểu Minh cần khoảng 9 tháng để có thể tập luyện trở lại. Như vậy, V-League 2025-2026 kết thúc sớm với hậu vệ trẻ này cũng như vắng mặt ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 tại vòng loại Asian Cup 2027 hay ASEAN Cup 2026.

Chấn thương của Hiểu Minh đến từ đầu trận đấu Bán kết U23 châu Á 2026 gặp đội U23 Trung Quốc. Anh nỗ lực tham gia tranh bóng cùng cầu thủ đối phương và bị đứt dây chằng đầu gối phải, được đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hiểu Minh từ Saudi Arabia về nước trên xe lăn và được trực tiếp HLV Kim Sang-sik đẩy xe khi rời khỏi sân bay Nội Bài.

Hiểu Minh được đánh giá là ngôi sao đang lên của đội tuyển U23 Việt Nam và sẽ là chốt chặn quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

CAO TƯỜNG