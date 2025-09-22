Các môn khác

HDBank Green Marathon 2025 – Lan tỏa giá trị xanh bền vững

Không chỉ là một giải chạy thể thao, HDBank Green Marathon 2025 còn là sự kiện cộng đồng mang đậm dấu ấn nhân văn với nhiều hoạt động xanh ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Với mong muốn biến đường chạy thành hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, Ban tổ chức đã lồng ghép nhiều chương trình thiết thực như trồng cây tạo mảng xanh, thu gom rác thải với mong muốn lan tỏa tinh thần bảo vệ hệ sinh thái biển và rừng. Đây không chỉ là những hoạt động song hành cùng giải đấu, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng, hãy hành động ngay hôm nay để gìn giữ môi trường sống cho thế hệ mai sau.

H1-OK.jpg

HDBank Green Marathon 2025 đồng thời chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội nhằm hỗ trợ đời sống người dân địa phương. Trên cung đường thi đấu, mỗi VĐV không chỉ rèn luyện sức khỏe và thể hiện tinh thần thể thao, mà còn trở thành “sứ giả xanh” cùng nhau truyền tải thông điệp giữ gìn rừng, bảo vệ biển, bảo đảm môi trường luôn trong lành và bền vững.

Cùng với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) – Nhà đồng hành Kim cương, HDBank Green Marathon 2025 khẳng định sứ mệnh tạo dựng một giải chạy chuyên nghiệp, giàu cảm hứng và đầy tính nhân văn. Đây sẽ là mùa giải không chỉ vinh danh ý chí bền bỉ trên đường chạy, mà còn góp phần vun đắp một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết và gắn bó hơn với thiên nhiên.

HDBank Green Marathon diễn ra 27 và 28-9-2025

Fanpage: https://www.facebook.com/GreenCanGioMarathon/

Website: https://greencangiomarathon.vn/

THANH THANH

