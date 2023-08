Hazard sẽ sớm đưa ra tuyên bố giải nghệ

Hazard đã trở thành cầu thủ tự do trong mùa hè này sau khi kết thúc 4 năm phải chứng kiến sự nghiệp bị hủy hoại bởi các chấn thương tại Real Madrid. Cựu ngôi sao của Chelsea và tuyển Bỉ thời gian qua nhận được rất nhiều lời đề nghị từ Nice, Marseille và CLB cũ Lille của bóng đá Pháp, cho đến Vancouver Whitecaps tại MLS, và đặc biệt là nhiều lời đề nghị từ các CLB tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, thông tin cho biết ngôi sao chạy cánh một thời đã từ chối tất cả.

Mới nhất, Get Football News France tiết lộ lý do vì sao Hazard vẫn chưa có đội bóng mới. Đó không phải là một sự kén chọn, mà đơn giản là cựu đội trưởng tuyển Bỉ đã không còn hạnh phúc với quả bóng. Ngoài nỗi sợ bởi các cơn đau từ chấn thương, Hazard biết mình khó có thể tìm lại thể lực và thể trạng tốt nhất. Anh có thể kiếm được gấp đôi số tiền ở Saudi Arabia nhưng chất lượng thi đấu giờ chỉ còn một nửa so với những tháng năm đẹp đẽ nhất ở Chelsea. Vì vậy, cầu thủ sẽ tròn 33 tuổi vào đầu năm tới có vẻ đã quyết định dừng lại, với một thông báo treo giầy được cho sẽ sớm đưa ra.

Sự nghiệp Hazard được nhớ đến qua 7 năm vàng son tại Chelsea, củng cố vị thế như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của CLB. Anh đã có 352 lần ra sân, ghi 110 bàn thắng và 92 đường kiến tạo cho The Blues, xác nhận anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay của Premier League. Nhưng bước chuyển mà Hazard từng kỳ vọng là “giấc mơ thành hiện thực” gia nhập Real Madrid với giá 115 triệu bảng vào năm 2019 đã trở thành cơn ác mộng thật sự. Vô số các chấn thương đã ngăn Hazard tỏa sáng, khi anh chỉ ghi 7 bàn sau 76 lần ra sân - bao gồm chỉ chơi 6 trận La Liga mùa trước.

Hazard cũng chứng kiến sự nghiệp quốc tế kết thúc trong thảm họa khi tuyển Bỉ bị loại từ vòng bảng World Cup 2012 vào tháng 12 năm ngoái. Anh chia tay đội tuyển sau 126 lần khoác áo.