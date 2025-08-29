Havertz sẽ phẫu thuật đầu gối, nhưng không phải nghỉ thi đấu dài hạn

Kai Havertz sẽ phẫu thuật chấn thương đầu gối và sẽ phải dưỡng thương một thời gian, nhưng dự kiến ​​sẽ không phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Ca phẫu thuật này không quá nghiêm trọng và diễn ra sau khi HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết vào ngày 22-8 rằng Havertz cần "thêm các xét nghiệm" để xác định thời điểm trở lại.

Tờ Athletic đưa tin vào ngày 20-8 rằng Havertz sẽ phải ngồi ngoài một thời gian vì chấn thương này. Arsenal đã đánh rơi ngôi vô địch mùa qua vì sự vắng mặt của Kai Havertz ở giai đoạn về đích, vì thế khi tiền đạo người Đức chuẩn bị lên bàn mổ, giới mộ điệu Pháo thủ không tránh khỏi lo lắng cho chiến dịch đầy tham vọng mùa này.

Mikel Arteta nói: "Về mặt tinh thần, cậu ấy đang ở trong trạng thái tốt. Cậu ấy thực sự là một chàng trai mạnh mẽ, rất quyết tâm. Cậu ấy đã hồi phục đáng kinh ngạc sau ca phẫu thuật gân kheo (mùa giải trước). Trước đó cậu ấy chưa từng bị chấn thương, vì vậy đó thực sự là lần đầu tiên cậu ấy trải qua điều này. Giờ đây, cậu ấy đã gặp phải một trở ngại. Hãy cùng xem tình hình nghiêm trọng đến mức nào nhưng tôi chắc chắn cậu ấy sẽ phản ứng theo cách tốt nhất có thể".

Mùa giải trước, Havertz đã phải ngồi ngoài vài tháng sau khi dính chấn thương gân kheo trong trại huấn luyện thời tiết ấm áp ở Dubai hồi tháng 2, và chỉ trở lại trong hai trận đấu cuối cùng của mùa giải. Trước đó, anh đã ra sân trong 37/38 trận đấu tại giải VĐQG trong mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal sau khi chuyển đến từ Chelsea vào mùa hè năm 2023.

Tin cho hay, tuyển thủ Đức sẽ sớm lên bàn mổ và chỉ nghỉ thi đấu trong vài tuần thay vì vài tháng. Điều này sẽ giúp Arteta phần nào nhẹ nhõm hơn vì ông đã không có cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka, các tiền vệ Martin Odegaard và Christian Norgaard, hậu vệ Ben White, trong lúc tiền đạo Gabriel Jesus phải ngồi ngoài một thời gian nữa vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) mà anh gặp phải hồi tháng 1.

Gabriel Jesus và Kai Havertz vắng mặt khiến tân binh Viktor Gyokeres trở thành cầu thủ số 9 duy nhất mà Mikel Arteta có thể sử dụng. Nửa cuối mùa giải trước, Arteta đã dùng tiền vệ Mikel Merino và cầu thủ chạy cánh Leandro Trossard đã thay thế Havertz và Jesus ở vị trí tiền đạo. Nhưng lần này, Arteta ráo riết tìm thêm tiền đạo khi chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace với mức giá ban đầu là 60 triệu bảng (81,2 triệu đôla) kèm theo 7,5 triệu bảng tiền thưởng.

Tuy nhiên, dù có bao nhiêu tiền đạo thì Arteta vẫn hy vọng Kai Havertz sẽ sớm trở lại, ông cần anh trong những trận cầu lớn và cần vai trò chiến thuật của anh trong hành trình về đích.

Arsenal sẽ đối đầu với nhà vô địch Liverpool vào Chủ nhật tại Anfield, đó là cơ hội để Viktor Gyokeres và Eberechi Eze chứng tỏ sự hữu dụng của mình, nhưng với Arteta, hy vọng vô địch của Arsenal chỉ lóe lên khi Kai Havertz trở lại.

HOÀNG HÀ