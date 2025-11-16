Harry Kane - chuyến bay từ Wembley đến ngôi đền của Pele

Harry Kane đang sống trong một hành trình mà mỗi bước đi đều chạm vào những trang sử vĩ đại nhất của bóng đá. Anh đã kế thừa những kỷ lục ghi bàn của Wayne Rooney, Sir Bobby Charlton tại đội tuyển Anh và Jimmy Greaves tại Tottenham. Tại Bayern Munich, anh tiếp nối chiếc áo số 9 từng thuộc về những cỗ máy săn bàn huyền thoại như Gerd Müller và Robert Lewandowski. Nhưng vào Chủ nhật này, Kane có thể vượt qua một cái tên còn vĩ đại hơn cả những danh xưng ấy: Pele.

Kane đang có 76 bàn thắng quốc tế. Pele có 77. Với đối thủ tuyển Anh chỉ là Albania, đội bóng từng thủng lưới 5 lần trước Kane, khả năng thủ quân tuyển Anh san bằng, thậm chí vượt qua huyền thoại Brazil là điều gần như chắc chắn.

"Được đặt cạnh một cái tên như Pele đã nói lên tất cả," Kane thừa nhận, dù anh vẫn giữ thái độ thực dụng của một sát thủ: "Bạn chỉ muốn tiến tới mục tiêu tiếp theo." Sự ghi nhận đó là một minh chứng hùng hồn cho quãng đường Kane đã đi, từ một tiền đạo trẻ bị nghi ngờ đến vị thế của một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới.

Nhưng Pele không chỉ là khối lượng bàn thắng khổng lồ. Ông là biểu tượng của vinh quang tập thể, là người đã ba lần vô địch World Cup, khởi đầu bằng chức vô địch tại Mexico – đất nước sẽ là một phần của giải đấu năm 2026. Kane đang hy vọng những sự tương đồng này sẽ tiếp tục kéo dài.

Bởi lẽ, Kane hiểu rõ định luật bất thành văn của bóng đá đỉnh cao: danh hiệu cá nhân chỉ thuộc về kẻ chiến thắng danh hiệu tập thể. "Cuối cùng, tôi có thể ghi 100 bàn mùa này, nhưng nếu tôi không vô địch Champions League hay World Cup, có lẽ tôi sẽ không giành được Quả bóng Vàng," anh nhận định. Đây là sự thật trần trụi mà ngay cả những cỗ máy ghi bàn như Erling Haaland cũng phải thừa nhận.

May mắn thay, Kane đang đứng trong hàng ngũ những kẻ chinh phục. Cả Bayern Munich và đội tuyển Anh đều đang duy trì thành tích toàn thắng ở các đấu trường của họ. Sự tự tin của Kane không chỉ là lời khoác lác. Bayern đang là ứng cử viên nặng ký cho Champions League. Tuyển Anh cũng sẽ bước vào World Cup với vị thế tương tự.

Bàn tay định mệnh đưa Kane đến Bavaria cũng là bàn tay của HLV tuyển Anh: Thomas Tuchel. "Ông ấy là lý do chính khiến tôi đến Bayern Munich," Kane tiết lộ. Mối quan hệ thân thiết và sự tin tưởng lẫn nhau giữa họ đã đặt Kane vào một con đường đúng đắn. Tuchel, sau khi phục hồi Kane trở lại vị trí tối thượng ở tuyển Anh, đã giúp anh xóa nhòa sự nghi ngờ về thể lực từng ám ảnh anh ở Euro 2024. Nếu so sánh thể trạng hiện tại với giải đấu trước, Kane khẳng định: "Tôi chắc chắn sung sức và sắc bén hơn bây giờ."

Mùa giải này đang diễn ra như một giấc mơ, khác hẳn sự chật vật để tìm kiếm danh hiệu CLB trước đây. Kane đang hướng tới chức vô địch Bundesliga thứ hai liên tiếp. Chiến thắng thuyết phục trước Paris Saint-Germain, nơi Kane ghi bàn, càng củng cố vị thế của Bayern là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại. Với tuyển Anh, việc giành vé sớm hai trận cũng mở ra một quãng thời gian vàng để chuẩn bị.

Lấy cảm hứng từ triết lý của huyền thoại môn bóng bầu dục Mỹ (NFL), Tom Brady, Kane muốn đội tuyển Anh phải trở thành bậc thầy trong việc khai thác "lợi thế nhỏ lẻ" từ các tình huống cố định. Anh muốn xây dựng một "sách chiến thuật NFL" cho các quả phạt góc và đá phạt, nơi họ có thể nhìn vào đối thủ và nhanh chóng chọn ra phương án tối ưu, biến sự xuất sắc trong tình huống cố định thành chìa khóa chiến thắng tại giải đấu lớn.

Sự sắp đặt của định mệnh thật kỳ lạ: Chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại sân nhà của hai đội NFL, New York Jets và New York Giants. Pele cũng từng kết thúc sự nghiệp ở New York, thi đấu cho Cosmos. Và nếu Kane đi theo con đường vinh quang của Pelé để trở thành nhà vô địch World Cup, rất có thể anh sẽ vượt qua huyền thoại Brazil về số bàn thắng. Nhưng điều đó không còn quan trọng bằng việc anh đã tìm thấy được sự kết nối giữa mục tiêu cá nhân và khát vọng tập thể. Kane đang ở trong giai đoạn chín mùi nhất sự nghiệp, sẵn sàng dùng sự sắc bén của mình để khắc tên đội tuyển Anh vào lịch sử bóng đá thế giới.

HỒ VIỆT