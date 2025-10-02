Hansi Flick: “Barcelona vẫn kém PSG một bậc”

HLV Hansi Flick của Barcelona thừa nhận đội bóng của ông chưa đạt đến đẳng cấp của Paris Saint-Germain, sau khi họ phải nhận thất bại 1-2 tại sân vận động Olympic ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. PSG là đội đầu tiên thắng 3 trận sân khách liên tiếp trước Barca tại các giải đấu lớn ở châu Âu.

HLV Hansi Flick thừa nhận Barcelona chưa đạt đến đẳng cấp của Paris Saint-Germain.

Ferran Torres đã đưa Barca vươn lên dẫn trước từ sớm, nhưng Senny Mayulu đã gỡ hòa trước giờ nghỉ, và Goncalo Ramos ghi bàn thắng quyết định ở phút 90 cho nhà vô địch châu Âu. Thất bại này là trận thua đầu tiên của Barca trên mọi đấu trường mùa này, trong khi nhà đương kim vô địch PSG đã có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Champions League. “Bạn có thể thấy điều đó hôm nay, thật vô lý khi nói rằng chúng tôi đang ở cùng đẳng cấp với họ”, Flick phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. “Nhưng tôi tin tưởng vào đội bóng của mình. Hôm nay không phải là ngày thi đấu tốt nhất của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để đạt đến đẳng cấp này. Chúng tôi có thể thấy được đẳng cấp của PSG và tôi chắc chắn 100% rằng chúng tôi cũng có thể chơi như thế này”.

Barca bước vào trận đấu với hy vọng chứng tỏ bản thân trước PSG, một đội bóng thiếu vắng Ousmane Dembele, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia và Marquinhos vì chấn thương. Tuy nhiên, việc Barca cũng thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt mà đặc biệt là ngôi sao chạy cánh Raphinha, khiến họ không thể trình diễn lối chơi tấn công đa dạng và mạnh mẽ. Trong đó, Nuno Mendes phía PSG tiếp tục chứng tỏ anh là hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới hiện tại khi hóa giải “ngòi nổ” Lamine Yamal.

Ngôi sao 18 tuổi người Tây Ban Nha đã có khởi đầu đầy hứa hẹn vào thứ Tư, khiến đám đông phấn khích với pha chạy chỗ tuyệt vời chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu tại sân vận động Montjuic. Nhưng anh không thể làm được gì nhiều sau đó khi Mendes, 23 tuổi, luôn kèm chặt anh trong phần lớn thời gian.

Nuno Mendes chứng tỏ là hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới hiện tại khi hóa giải Lamine Yamal.

“Bạn có thể thấy ở PSG, mọi người đều muốn có bóng, biết cách tận dụng khoảng trống, chơi một đối một, hai chống một… Đây cũng là điều chúng tôi phải học, chúng tôi phải cải thiện”, Flick đánh giá thêm. “Triết lý của họ thật tuyệt vời, với những cầu thủ trẻ chất lượng, tốc độ và khả năng xử lý bóng tốt. Họ có những bước chạy sung mãn, bạn có thể thấy họ đã nâng cao trình độ của đội bóng. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, nhưng sau 30 hoặc 35 phút, dường như PSG đã kiểm soát trận đấu tốt hơn. Chúng tôi đã gặp chút khó khăn trong hiệp một, nhưng sang hiệp hai, chúng tôi cũng không kiểm soát được trận đấu”.

Barca đã gần như có được một điểm trước khi bàn thắng muộn của Ramos khiến họ mất kiểm soát. “Tất nhiên chúng tôi thất vọng”, Flick nói. “Khi bạn phòng ngự, 90 phút, tỷ số 1-1, thì bạn cũng phải chơi thông minh hơn một chút, khôn ngoan hơn vào cuối trận. Điều này không thể xảy ra khi họ chuyển trạng thái và ghi bàn thắng. Chúng tôi phải học hỏi. Chúng tôi phải có một cấu trúc tốt hơn. Chúng tôi cần có được sự ổn định như khi ở đẳng cấp cao nhất. Điều này là cần thiết khi thi đấu ở Champions League, đặc biệt là trước một đối thủ chất lượng như PSG”.

Đứt mạch 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Barca trở lại La Liga vào Chủ nhật khi họ làm khách trên sân Sevilla với mục tiêu củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

THANH TUẤN