Hàng thủ rò rỉ của Liverpool có đáng lo ngại?

Liverpool đã để thủng lưới bốn bàn chỉ trong hai trận đầu tiên của mùa giải Premier League 2025-26. Liệu đây là dấu hiệu đáng lo ngại cho chặng đường phía trước, hay chỉ là những khó khăn đầu mùa thông thường?

Hai trận, hai chiến thắng cho nhà đương kim vô địch. Thoạt nhìn, đây không phải lúc để lo lắng về Liverpool. Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Newcastle vào tối thứ Hai, đoàn quân của Arne Slot là một trong ba đội, cùng với Arsenal và Tottenham, giữ thành tích toàn thắng sau hai vòng đấu của Premier League 2025-26. Họ dẫn đầu giải về số bàn thắng, với bảy pha lập công, và đã vượt qua hai đối thủ đáng gờm là Bournemouth và Newcastle của Eddie Howe. Việc giành sáu điểm từ hai trận này không hề dễ dàng, và Slot có lý do để hài lòng với màn khởi đầu bảo vệ ngôi vương.

Tuy nhiên, dù thành tích điểm số hoàn hảo, hàng thủ Liverpool lại không thuyết phục. Trong cả hai trận, họ đều đánh mất lợi thế dẫn hai bàn ở giai đoạn cuối, dù trước đó đã kiểm soát trận đấu khá tốt. Trước Bournemouth, Liverpool thống trị phần lớn thời gian trước khi Antoine Semenyo ghi hai bàn gỡ hòa tại Anfield. Trước Newcastle, dù dẫn hai bàn và chơi hơn người, họ vẫn để đối thủ gỡ hòa một cách khó hiểu. Đây không phải hình ảnh của một hàng thủ hoàn hảo mà người ta kỳ vọng ở nhà vô địch.

Vậy, có nên lo lắng? Và Liverpool cần sửa chữa điều gì?

Đừng vội hoảng loạn, nhưng vấn đề là có thật

Trước hết, mới chỉ qua hai trận và Liverpool đều thắng. Hàng công của họ quá xuất sắc, đến mức hàng thủ có lẽ chưa đáng để quá bận tâm. Câu trả lời ngắn gọn: chưa cần lo lắng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận hàng thủ Liverpool đang có vấn đề. Trước Bournemouth, khi đang dẫn 2-0, họ dâng cao đội hình và bị xuyên thủng bởi một đường chuyền dài đơn giản, để David Brooks kiến tạo cho Semenyo ghi bàn. Khi tỷ số là 2-1 và Bournemouth đã có thế trận, Liverpool tiếp tục đẩy tám cầu thủ lên phần sân đối phương, để mất bóng và để Semenyo băng từ sân nhà đến khung thành mà không gặp cản trở, gỡ hòa 2-2.

Sau trận, Slot thừa nhận sai lầm vị trí nhỏ của Andy Robertson, nhưng cho rằng hệ thống phòng ngự khi nghỉ không bóng (rest defence) không có vấn đề, với hai trung vệ vẫn ở vị trí và Liverpool có lợi thế một người. Ông nhấn mạnh lỗi chuyền bóng hỏng của Mohamed Salah là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở một khoảnh khắc.

Trước Newcastle, dù không bị xuyên phá như trước Bournemouth, Liverpool vẫn để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, cả trước và sau khi Anthony Gordon nhận thẻ đỏ. Dù chơi hơn người suốt hiệp hai, Liverpool chỉ tạo cơ hội với 0,69 xG, trong khi Newcastle có 10 cú sút với 0,98 xG, thậm chí vượt trội khi chơi 10 người (4 cú sút so với 3 của Liverpool). Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12-2001, Liverpool để thủng lưới hai bàn khi đối thủ chơi thiếu người ở Premier League.

Bàn đầu tiên của Newcastle đến từ tình huống ném biên dài, khi Milos Kerkez dễ dàng bị Bruno Guimarães đánh bại trong pha không chiến. Bàn gỡ hòa xuất phát từ một quả đá phạt dài của thủ môn Nick Pope. Việc Newcastle chỉ cần những tình huống đơn giản để gỡ hòa, cùng với việc Liverpool để mất lợi thế dẫn bàn trong trận Community Shield trước Crystal Palace (thua luân lưu), cho thấy vấn đề phòng ngự không thể bỏ qua.

Hàng thủ thay đổi và những thiếu sót

Liverpool đã để thủng lưới bốn bàn trong hai trận, chiếm 9,8% tổng số bàn thua của họ ở mùa vô địch 2024-25 (32 bàn trong 34 trận đầu, thêm chín bàn trong bốn trận cuối khi đã vô địch). Dữ liệu ban đầu cho thấy hàng thủ này không còn chắc chắn như trước. Một phần lý do là sự thay đổi nhân sự. Trent Alexander-Arnold chuyển sang Real Madrid, khiến Jeremie Frimpong và Dominik Szoboszlai lần lượt đá hậu vệ phải. Ở cánh trái, tân binh Kerkez được chọn thay Robertson. Dù cặp trung vệ không đổi, hai vị trí hậu vệ biên mới khiến hàng thủ cần thời gian thích nghi.

Ngoài ra, tuyến giữa cũng thiếu ổn định. Ryan Gravenberch vắng mặt trước Bournemouth vì án treo giò, còn Alexis Mac Allister nghỉ trận Newcastle vì chấn thương. Slot thừa nhận Gravenberch có thể đã ngăn chặn bàn gỡ của Semenyo, trong khi Mac Allister sẽ giúp Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn trước Newcastle, đặc biệt khi đối thủ chơi thiếu người. Việc để thủng lưới từ các tình huống cố định tại Newcastle cũng cho thấy sự thiếu chắc chắn trong tổ chức phòng ngự.

Hiện tại, hàng công sắc bén của Liverpool đang che lấp những lỗ hổng. Bàn thắng trước Newcastle giúp họ cân bằng kỷ lục ghi bàn trong 36 trận liên tiếp ở giải đấu cao nhất, đứng thứ ba trong lịch sử Premier League. Bảy trong tám mùa gần đây, đội ghi bàn nhiều nhất đã vô địch, và Liverpool đang dẫn đầu về số bàn thắng. Tuy nhiên, chiến thắng theo kiểu kịch tính, với những bàn thắng muộn và hàng thủ chật vật, không phải cách duy trì thành công lâu dài.

Với tiềm năng tấn công hiện tại, Liverpool vẫn là ứng viên hàng đầu, nhưng một hàng thủ chắc chắn hơn sẽ giúp họ tiến xa hơn.

HỒ VIỆT