Hai sai lầm liên tiếp của thủ môn Caique khiến Nam Định thua đau tại Thái Lan

Di chuyển sang Thái Lan gặp Ratchaburi ở vòng 5 AFC Champions League Two 2025-2026, Nam Định chỉ cần hòa cũng rộng cơ hội giành vị trí nhì bảng để đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng sai lầm nghiêm trọng của thủ môn người Brazil Caique ở phút bù giờ đã khiến Nam Định thua 0-2 và đối diện nguy cơ bị loại.

Nam Định bất ngờ trắng tay vào những phút bù giờ trong chuyến làm khách tại Thái Lan vào tối 27-11,

Chiến thắng 3-1 trong trận lượt đi trên sân Thiên Trường đã giúp Nam Định rộng cửa đi tiếp khi họ và Ratchaburi có cùng 6 điểm trước cuộc so tài này. Chỉ cần không được thua thì Nam Định có quyền tự quyết ở trận cuối khi gặp đối thủ yếu Eastern trên sân nhà, trong khi Ratchaburi sẽ gặp đội đầu bảng Gamba.

Có nhiều ưu thế trước cuộc so tài này, HLV Mauro đã tung đội hình mạnh nhất với 8 ngoại binh. Bên cạnh đó là cầu thủ Việt kiều Kevin Phạm Ba cùng hai cầu thủ trong nước Hoàng Anh và Đặng Văn Tới. Thoải mái về tâm lý, Nam Định nhập cuộc tốt hơn khi liên tục tạo thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà. Đội bóng thành Nam có nhiều cơ hội tốt nhưng các chân sút không tận dụng thành công. Thậm chí là những tình huống dứt điểm ở cự ly gần.

Sang hiệp hai thế trận có phần cân bằng hơn khi đội chủ nhà dần đẩy cao đội hình tấn công. Đây cũng là thời điểm mà hàng phòng ngự Nam Định khá vất vả trước sức ép của đội chủ nhà. Tốc độ nhanh trong 2/3 thời gian đầu trận đã làm cho một số vị trí của Nam Định có phần xuống sức ở thời điểm cuối trận và lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự trong thời gian cuối trận để bảo vệ tỷ số hòa.

Trận thua khiến Nam Định đối diện nguy cơ bị loại từ vòng bảng

Bi kịch đến với Nam Định ở phút 90+2 khi thủ môn Caique bắt hụt bóng từ quả tạt bên cánh trái của đội chủ nhà, Sidcley không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng cận thành ghi bàn cho Ratchaburi. Chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên, Nam Định lãnh tiếp bàn thua thứ hai không lâu sau đó từ pha dứt điểm của Fandi.

Thắng 2-0 chung cuộc, Ratchaburi vươn lên nhì bảng với 9 điểm, hơn Nam Định 3 điểm. Hai đội bằng nhau sau hai lượt trận với tỷ số là 3-3, nhưng đại diện Thái Lan đang có hiệu số +9, trong khi Nam Định là -2. Trận cuối Nam Định buộc phải thắng đậm Estern trên sân nhà và hy vọng Ratchaburi sẽ thua Gamba Osaka.

*Trong khi đó tại bảng E, Công an Hà Nội đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Bắc Kinh Quốc An nhờ bàn thắng quyết định của Đình Bắc ở phút 90. Trận thắng giúp Công an Hà Nội sớm vượt qua bảng E AFC Champions League Two 2025-2026.

Tin liên quan Nam Định đặt mục tiêu thắng Ratchaburi ở trận lượt về giải châu Á

CAO TƯỜNG