Nam Định đặt mục tiêu thắng Ratchaburi ở trận lượt về giải châu Á

Lượt trận vòng 5 bảng F AFC Champions League Two 2025-2026 sẽ diễn ra vào ngày 27-11. Nếu như đội đầu bảng Osaka đang hướng đến việc sớm giành vé đi tiếp khi sẽ gặp đội cuối bảng Eastern AA thì cuộc so tài giữa Ratchaburi và Nam Định mang tính chất quan trọng trong cuộc đua giành vị trí thứ nhì của bảng này.

HLV Mauro và tiền vệ Percy Tau tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Mauro thận trọng khi đánh giá về Ratchaburi, nhưng không giấu mục tiêu là giành chiến thắng: “Đương nhiên đây là trận đấu quan trọng đối với đội bóng chúng tôi. Đội đang nỗ lực hết mình để giành quyền đi tiếp sau trận đấu ngày mai, và chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng. Dù trong bóng đá, không trận đấu nào là dễ dàng, nhưng quá trình chuẩn bị của đội diễn ra suôn sẻ, và các cầu thủ cũng đang ở trạng thái tự tin hướng tới kết quả tốt.

Đây cũng là trận quốc tế đầu tiên của ông Mauro kể từ khi dẫn dắt CLB Nam Định. Đội bóng thành Nam vừa có cuộc chạy đà tốt qua trận thắng Long An ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, ông Mauro nói: “Tôi cảm thấy rất vui và háo hức trước trận đấu đầu tiên của mình tại giải đấu châu lục. Đây là cơ hội để tôi được thấy đội bóng của mình thi đấu và thể hiện tham vọng ở đấu trường này. Chúng tôi bước vào trận với tâm thế muốn giành chiến thắng. Điều đó khiến tôi háo hức và tự tin trước cuộc đấu ngày mai”.

Nam Định có đầy đủ lực lượng trong chuyến làm khách tại Thái Lan vào tối 27-11.

Hai đội đang có cùng 6 điểm, Nam Định có ưu thế từ trận thắng 3-1 ở lượt đi trên sân Thiên Trường nên sẽ giúp họ có sự thoải mái về tâm lý trong chuyến làm khách tại Thái Lan vào tối 27-11. Chỉ cần hòa cũng đủ giúp Nam Định mở rộng ưu thế trong cuộc đua tranh. “Ở đấu trường này không có trận đấu nào là dễ dàng cả. Đội chủ nhà cũng có khát khao giành chiến thắng, nhưng chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ về điểm mạnh và điểm yếu của họ. Các cầu thủ của tôi đang ở trạng thái tự tin và quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu tới. Dù gì, một trận đấu ở Champions League thì cán cân vẫn rất ngang bằng, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt”, HLV Mauro nói.

Cùng tham dự buổi họp báo, đại diện cầu thủ Nam Định, cầu thủ Percy chia sẻ: “Tôi kỳ vọng bầu không khí trận đấu ngày mai cũng sẽ rất sôi động, điều đó tạo thêm động lực cho đội chủ nhà. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng tập trung vào nhiệm vụ của mình trên sân. Tôi rất háo hức được tận hưởng không khí trên sân ngày mai. Chúng tôi đến đây với mong muốn để CĐV nhà cảm thấy tự hào với màn trình diễn của đội”.

Trận Ratchaburi (6 điểm) - Nam Định (6 điểm) diễn ra lúc 17 giờ ngày 27-11. Ở trận còn lại, Osaka Gamba (12 điểm) sẽ gặp đội cuối bảng Eastern AA (0 điểm).

CAO TƯỜNG