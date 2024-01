Haaland trở lại, Alvarez mừng sinh nhật hoành tráng

Erling Haaland đã có sự trở lại rất được mong đợi cho Man.City sau gần 2 tháng chấn thương.

Haaland đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt tại sân Etihad sau khi vào sân ở phút 71 thay cho Kevin De Bruyne, người cũng có trận đá chính đầu tiên kể từ khi nghỉ thi đấu 5 tháng vì chấn thương. Chân sút 23 tuổi không thể gia tăng con số 14 bàn thắng trong mùa giải Premier League này trong thời gian ngắn ngủi trên sân. Haaland hiện ghi 19 bàn sau 23 trận trên mọi đấu trường mùa giải này. HLV Pep Guardiola đánh giá: “Tôi thấy cậu ấy sắc bén. Tôi cảm thấy ổn trong hai tháng qua khi không có Erling, nhưng với cậu ấy trên sân, chúng tôi là một đội tốt hơn. Chúng tôi thực sự vui mừng vì cậu ấy đã trở lại”.

Nhưng HLV Guardiola có lẽ phải suy nghĩ nhiều về việc sắp xếp hàng tấn công của mình sắp tới, sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Alvarez với cú đúp bàn thắng trước Burnley hôm thứ Tư - nâng số bàn thắng của anh lên con số 8 sau 21 trận Premier League và thứ 18 sau 32 trận trên mọi đấu trường. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha liệu sẽ phối hợp 2 tuyển thủ Na Uy và Argentina trên hàng công? Hay Alvarez sẽ phải nhường chỗ, sau khi đã dẫn dắt tốt hàng công trong thời gian Haaland vắng mặt kể từ ngày 6-12?

Julian Alvarez ghi cú đúp đáng nhớ trong ngày sinh nhật thứ 24 tạo nên chiến thắng 3-1 trước Burnley.

Alvarez đánh đầu từ đường chuyền của Matheus Nunes ở phút thứ 16 để mở tỷ số cho Man.City, và anh nhanh chóng gia tăng các biệt sau đó 6 phút: De Bruyne có tình huống đá phạt, thay vì một pha bóng bổng thường thấy thì anh đã chuyền sệt vào khoảng trống để Alvarez thoát ra khỏi hàng phòng ngự trước khi dứt điểm ghi bàn chỉ bằng một chạm. HLV Guardiola ăn mừng cuồng nhiệt, cho thấy đây là một miếng đánh mới đã được lên kế hoạch.

Bàn thắng thứ 3 trong trận do công của Rodri ghi chỉ… 24 giây sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên, tiền vệ người Tây Ban Nha lần đầu tiên dứt điểm từ rìa vòng cấm sau đường chuyền của Phil Foden. Burnley có bàn thắng an ủi nhờ công của Ameen Al-Dakhil ở phút bù giờ thứ 3. Man.City giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại Premier League, kết quả giúp đội bóng của Pep vượt lên trên Arsenal (cùng 46 điểm, nhưng hơn về hiệu số) để giành lại vị trí thứ 2, vẫn duy trì 5 điểm kém hơn đội dẫn đầu Liverpool (đội thắng Chelsea 4-1 sau đó). Tuy nhiên, Man.City còn chơi ít hơn một trận so với 2 đội kể trên (21 trận so với 22).

Trong khi tân binh Burnley - đội được huấn luyện bởi cựu đội trưởng huyền thoại của Man.City là Vincent Kompany, người có một bức tượng bên ngoài sân Etihad để ghi công 11 năm phục vụ CLB - vẫn đứng thứ 19, cách vị trí an toàn 7 điểm.

VIỆT TÙNG