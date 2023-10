Haaland giải thích lý do ăn mừng trước người hâm mộ Quỷ đỏ

Cha của Haaland, Alfie, bị tổn thương dây chằng đầu gối sau pha phạm lỗi của đội trưởng Man.United, Roy Keane trong trận derby Old Trafford vào tháng 4-2001. Keane sau đó thừa nhận trong cuốn tự truyện của mình rằng đã cố tình làm tổn thương cựu tiền vệ người Na Uy để trả thù cho vai trò của ông trong chấn thương dây chằng chéo của mình trước đó 4 năm.

Khi Haaland chờ thực hiện quả phạt đền ở phút 26 - quả phạt đền đầu tiên của Man.City tại Old Trafford kể từ năm 1991 - những người hâm mộ Man.United liên tục hô vang “Keano” và “Haaland, bố của bạn thế nào?”, nhưng tiền đạo của Man.City vẫn bình tĩnh ghi bàn thứ 10 trong mùa giải và lao ra ăn mừng trước các cổ động viên chủ nhà. Haaland sau đó chia sẻ với BBC: “Mọi người đã hát cho tôi nghe ‘Keano’. Tôi không biết tại sao, nhưng nó là như vậy. Đó là một màn ăn mừng đẹp và một trận đấu hay”.

Haaland tiếp tục ghi bàn thắng thứ 2 cho Man.City ở phút 49 - bàn thứ 11 sau 10 trận Premier League và bàn thứ 13 sau 15 trận trên mọi đấu trường của chân sút 23 tuổi. Sau đó Phil Foden ghi bàn thứ 3 cho đội khách vào cuối hiệp hai. HLV Pep Guardiola cho biết ông không tin rằng Haaland được thúc đẩy bởi những lời chế nhạo của người hâm mộ Man.United: “Thành thật mà nói, chúng tôi chưa nói về điều đó. Tôi nghĩ Erling biết động lực của cậu ấy là ghi bàn tại Old Trafford trước một đội bóng tự tin. Erling rất thích ghi bàn”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng chỉ ra rằng, mấu chốt dẫn đến chiến thắng của Man.City là màn trình diễn của tiền vệ Bernardo Silva: “Cậu ấy không đeo khuyên tai hay xăm mình và có một chiếc ô tô bình thường. Bernardo là một cầu thủ đáng kinh ngạc đối với chúng tôi. Cậu ấy cũng thích chơi ở Old Trafford. Trước đây, đôi khi Bernardo chơi ở đây với tư cách là số 9 ảo. Cậu ấy có khả năng chiếm hữu nhiều bóng và tấn công vào đúng thời điểm, cậu ấy rất thông minh. Mọi người đều yêu quý Bernardo và cậu ấy vừa chơi một màn trình diễn đặc biệt khác. Anh chàng này là một trong những cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng thấy trong đời, và tôi thật may mắn khi được huấn luyện cậu ấy. Bernardo là một trong những người giỏi nhất, vì sự thông minh, khéo léo và là một chàng trai tốt”.

Man.City hiện đã thắng 3 trận liên tiếp trong một tuần sau khi chịu 3 thất bại trong 4 trận hồi đầu tháng. Chiến thắng tại Old Trafford đưa Man.City lên vị trí thứ 3, bằng 24 điểm với Arsenal và chỉ kém 2 điểm so với ngôi đầu của Tottenham. HLV Guardiola cho rằng việc trở lại với mạch chiến thắng đã xua tan nghi ngờ khỏi tâm trí Man.City: “Trận đấu với Brighton rất quan trọng sau một vài trận thua. Chúng tôi không chơi tệ, nhưng không thể phủ nhận rằng khi thua bạn bắt đầu có những nghi ngờ trong đầu, và sau đó mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Chiến thắng trước Brighton, một đối thủ khó chơi, và sau đó với Young Boys đã mang niềm tin trở lại. Hôm nay, kịch bản ở đây thật đặc biệt. Old Trafford là Old Trafford và giành chiến thắng ở đây, chúng tôi rất tự hào”.