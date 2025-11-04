Hà Tĩnh tiếp tục thi đấu thăng hoa

Tận dụng tốt ưu hế thi đấu sân nhà ở vòng 9 LP Bank V-League 2025-2026, các cầu thủ Hà Tĩnh đã giành trọn 3 điểm trong cuộc so tài với HA.GL để tiếp tục thăng hoa trên bảng xếp hạng.

Hà Tĩnh (áo đỏ) giành 3 điểm từ chấm phạt 11m vào cuối trận. Ảnh: XUÂN THỦY

Tiếp tục sự hưng phấn từ trận thắng Hà Nội FC ở vòng đấu trước, Hà Tĩnh đã nhập cuộc đầy hưng phấn với lối chơi tấn công để hy vọng tìm bàn thắng sớm. Ở bên kia sân, HA.GL chọn lối đá chắc chắn với chủ trương 1 điểm là đạt yêu cầu.

Sau khoảng 10 phút đầu, Hà Tĩnh đá chậm lại, thi đấu kín kẽ khi đề phòng các pha phản công của HA.GL. Sự thận trọng của đôi bên đã làm hiệp 1 khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng. Số cơ hội nguy hiểm trong vòng 16m50 của hai đội chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sang đầu hiệp hai, tốc độ trận đấu vẫn không được hai đội đẩy lên như là rình rập nhau chờ cơ hội ra đòn phản công qua tốc độ của các ngoại binh trên hàng công.

Càng về cuối trận sự kín kẽ trong phòng ngự được đôi bên gia tăng khi cùng hướng đến mục tiêu giành 1 điểm. Những tưởng 0-0 sẽ là kết quả cuối cùng thì những nỗ lực của Atshimene đã đem lại 3 điểm cho đội chủ nhà. Anh bị hậu vệ HA.GL phạm lỗi trong vòng 16m50, sau khi xem VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m. Cũng chính Atshimene đã không bỏ qua cơ hội ghi bàn cho Hà Tĩnh.

Thắng trận này Hà Tĩnh tạm vươn lên thứ 5 với 15 điểm, trong khi HA.GL kẹt ở vị trí 13 với 7 điểm.