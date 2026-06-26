Hà Lan giữ ngôi đầu bảng F, Nhật Bản và Thụy Điển dắt tay nhau đi tiếp

Bảng F trở thành bảng đấu thứ 3 xác định có 3 đội giành quyền vào vòng đấu knock-out. Hà Lan đã dễ dàng vượt qua Tunisia với tỷ số 3-1 để chiếm ngôi đầu, Nhật Bản xếp nhì bảng sau trận hòa 1-1 với Thuỵ Điển - đội cũng đi tiếp với tư cách đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Hà Lan dễ dàng vượt qua đội đã bị loại Tunisia với tỷ số 3-1 để dẫn đầu bảng F với 7 điểm.

Nhật Bản, Thụy Điển và Hà Lan đều bước vào vòng đấu cuối cùng với cơ hội giành chiến thắng ở một bảng đấu khó khăn. Trong đó, trận cầu đáng chú ý nhất lượt đấu cuối bảng F là Nhật Bản đối đầu Thuỵ Điển. Tuy nhiên, ở trận đấu diễn ra trước 70.000 khán giả trên sân đấu có điều hòa của Dallas Cowboys ở Texas, khi màn hình khổng lồ đã chiếu 2 bàn thắng sớm của Hà Lan, giúp họ dẫn đầu bảng, thì Nhật Bản và Thụy Điển biết rằng một điểm cũng không phải là thảm họa, và sự thiếu vắng các cơ hội trong hiệp một đã phản ánh điều đó.

Bộ đôi tiền đạo Alexander Isak và Viktor Gyokeres hầu như không có tác động gì đến hàng công của Thụy Điển, khi một đội tuyển Nhật Bản vượt trội về kỹ thuật đã kiểm soát bóng hoàn toàn. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Nhật Bản có cơ hội tốt nhất, tiền vệ cánh Keito Nakamura buộc thủ môn Jacob Widell Zetterstrom phải đẩy bóng ra ngoài cột dọc.

Hiệp 2 bắt đầu cũng tương tự, tiền vệ năng nổ Ao Tanaka của Nhật Bản khéo léo tìm khoảng trống nhưng lại sút bóng vọt xà ngang. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đã gia tăng sức ép, và họ vươn lên dẫn trước ở phút 56 khi tiền đạo nguy hiểm Daizen Maeda dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền tinh tế của Ritsu Doan. Tuy nhiên, tỷ số chỉ kéo dài 6 phút, tiền vệ cánh Elanga của Newcastle cắt vào từ cánh phải và tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Zion Suzuki.

Nhật Bản xếp nhì bảng trong khi Thuỵ Điển cũng đi tiếp với tư cách đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Thụy Điển tiếp tục chiếm ưu thế, và Suzuki đã cản phá cú sút của Isak, nhưng thời gian nghỉ giải lao để tiếp nước đã làm gián đoạn đà tấn công của họ, và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng cho Nhật Bản. Nhưng đại diện châu Á đã xuống sức nghiêm trọng vào cuối trận, khi Thụy Điển tìm kiếm bàn thắng quyết định để giành vé trực tiếp vào vòng loại trực tiếp. Suzuki đã cản phá cú sút của Elanga ở phút thứ 3 của bảy phút bù giờ, sau đó thủ môn này tiếp tục cản phá cú đánh đầu cận thành của Isak.

Khép lại bảng F cục diện như sau. Hà Lan dễ dàng vượt qua đội đã bị loại Tunisia với tỷ số 3-1 để có 7 điểm, và họ sẽ đối đầu với Morocco tại Monterrey (Mexico) ở vòng loại đấu trực tiếp đầu tiên, vào lúc 8 giờ ngày 30-6. Nhật Bản, đội được đánh giá là ngựa ô ở giải đấu tại Bắc Mỹ, xếp nhì bảng với 5 điểm và sẽ gặp Brazil tại Houston (Mỹ) vào lúc 0 giờ ngày 30-6.

Thụy Điển của HLV Graham Potter có 4 điểm và cũng đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thụy Điển nhiều khả năng sẽ gặp đội nhất bảng I, đó là một trong 2 đội Pháp hoặc Na Uy. Trận đấu vòng 32 đó sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ ngày 1-7.

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