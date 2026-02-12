Guardiola tiết lộ lý do Haaland rời sân sau hiệp một

Tiền đạo Erling Haaland đã khiến người hâm mộ Man.City lo lắng về một chấn thương nghiêm trọng, sau khi HLV Pep Guardiola tiết lộ tiền đạo này đã yêu cầu được thay người giữa trận thắng 3-0 trước Fulham.

Tiền đạo Erling Haaland khiến người hâm mộ Man.City lo lắng về một chấn thương khác.

Haaland đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Man.City, đây là bàn thắng đầu tiên của anh từ tình huống mở trong năm 2026 tại Premier League. Nhưng sau pha phạm lỗi nặng nề với hậu vệ Joachim Anderson của Fulham, trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Man.City, được xem là lý do khiến cầu thủ người Na Uy đã không trở lại sân sau giờ nghỉ giữa hiệp.

Guardiola cho rằng vấn đề chỉ là “những chấn thương nhỏ” và nói rằng đó là quyết định của Haaland khi rời sân. “Cậu ấy gặp một số vấn đề, cậu ấy cảm thấy không thoải mái, tất nhiên là tỷ số đã là 3-0 rồi”, Guardiola nói. “Tôi chưa nói chuyện với các bác sĩ, tôi không biết chính xác cậu ấy bị gì. Có vẻ như là mệt mỏi hoặc gì đó. Cậu ấy nói ‘tôi không cảm thấy thoải mái’ và với tỷ số 3-0, với rất nhiều trận đấu, lại có Omar Marmoush trong đội hình - thay đổi là lẽ thường”.

Khi được hỏi về vấn đề cụ thể, Guardiola ám chỉ Haaland đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với khối lượng trận đấu sau khi bắt đầu mùa giải tại FIFA Club World Cup hồi tháng 6. HLV của Man.City cũng đã nhắc đến Marc Cucurella sau khi hậu vệ của Chelsea - thành viên của đội vô địch Club World Cup - bị chấn thương trong trận hòa 2-2 của Chelsea với Leeds United hôm thứ Ba. “Lý do là gì? Quá nhiều trận đấu”, Guardiola nói. “Cucurella bị chấn thương, phải không? Bạn biết lý do rồi đấy, phải không?”.

Man.City đang tham gia 4 giải đấu nên Pep Guardiola muốn các ngôi sao được nghỉ ngơi.

Man.City đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm trước chuyến làm khách của Pháo thủ đến Brentford vào thứ Năm. Man.City dù vẫn đang tham gia 4 giải đấu, nhưng sau trận đấu với Salford ở FA Cup vào thứ Bảy này, họ sẽ có 2 tuần nghỉ giữa tuần để chuẩn bị cho các trận đấu tại Premier League gặp Newcastle và Leeds trước cuối tháng. Guardiola mong muốn các ngôi sao Man.City được nghỉ ngơi.

“Đây là một trong những màn trình diễn hay nhất mùa giải, đặc biệt là sau trận đấu ở Anfield, trong một trận đấu quan trọng và đầy cảm xúc”, Guardiola nói. “Nhưng các bạn có thể đã thấy Bernardo kiệt sức, Rodri cũng kiệt sức. Rodri không để mất bóng lần nào, rồi đến hiệp 2 lại để mất đến 10 bóng. Mọi thứ thật khó khăn, với rất nhiều chấn thương… Bây giờ chúng tôi có trận đấu với Salford, sau đó chúng tôi cần tránh gặp nhau và nghỉ ngơi, mọi người cố gắng tận dụng những nghỉ quý giá”.

VIỆT TÙNG