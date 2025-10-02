Guardiola than thở về quyết định bất công trước Monaco

HLV Pep Guardiola của Man.City tỏ rõ sự thất vọng khi trả lời câu hỏi liệu ông có tin rằng đội bóng của mình xứng đáng bị trừng phạt bởi một quả phạt đền muộn, khiến phải nhận trận hòa 2-2 với Monaco tại Champions League vào thứ Tư hay không.

HLV Pep Guardiola thất vọng khi Man.City chịu một quả phạt đền muộn phải nhận trận hòa 2-2 với Monaco.

Eric Dier đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90 sau khi ngã xuống vì một pha vào bóng cao chân của tiền vệ Nico Gonzalez. Mặc dù pha quay chậm cho thấy cầu thủ người Tây Ban Nha đã chạm bóng trước, nhưng quyết định ban đầu không cho hưởng quả phạt đền đã bị đảo ngược sau khi xem xét VAR. “Đó là một quả phạt không công bằng. Không hoàn toàn. Chúng tôi bị phạt một quả phạt đền khi chúng tôi chạm bóng trước. Không phải đối phương mà là chạm bóng. Không hề cố ý. Nó là như vậy”, Guardiola nói với TNT Sports. “Tôi không biết. Nó được cho là một quả phạt đền, vậy thôi!”.

Eric Dier tìm được quả phạt đền ở phút 90 sau pha bóng cao chân của tiền vệ Nico Gonzalez.

Những tranh cãi xung quanh quyết định này càng trở nên trầm trọng hơn bởi sự áp đảo của Man.City trong trận đấu, với 2 lần bóng chạm xà ngang và tung ra 18 cú sút nhưng không thể mở rộng khoảng cách trước cú sút bất ngờ của Dier. Guardiola nói thêm: “Tôi chưa xem số liệu thống kê hay cơ hội, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu năng nổ hơn họ rất nhiều. Nhiều thứ đã chống lại chúng tôi trong các tình huống”.

Người thất vọng nhất chắc chắn là Erling Haaland, khi anh ghi cú đúp bàn thắng khác giúp Man.City dẫn 2-1 khi bước vào giờ nghỉ. Tiền đạo của Man.City đã trở thành cầu thủ nhanh nhất ghi 50 bàn tại giải đấu này với một bàn vào lưới Napoli tháng trước, trong lần ra sân thứ 49 - phá vỡ kỷ lục 50 bàn sau 62 trận của Ruud van Nistelrooy. Giờ đây, kỷ lục của Lionel Messi đang nằm trong tầm ngắm và dường như cũng chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Messi là cầu thủ nhanh nhất đạt 60 bàn tại giải đấu hàng đầu châu Âu. Anh đã làm được điều này sau 80 lần ra sân. Cú đúp của Haaland vào lưới Monaco hôm thứ Tư đồng nghĩa với việc anh đã có 52 bàn thắng chỉ sau 50 trận.

Người thất vọng nhất chắc chắn là Erling Haaland sau khi anh ghi cú đúp bàn thắng khác.

Tuy nhiên, tuyển thủ Na Uy không giấu được sự thất vọng khi Man.City để vuột mất chiến thắng bằng quả phạt đền muộn màng, qua đó gỡ hòa 2-2. “Tôi không nghĩ chúng tôi đã chơi đủ tốt. Chúng tôi không xứng đáng chiến thắng”, Haaland nói trên TNT Sports. “Chúng tôi cần thêm năng lượng. Chúng tôi cần phải làm tốt hơn những gì đã làm trong hiệp một. Chúng tôi đã áp đảo đối phương nhiều hơn và rồi trong hiệp hai, họ lại vươn lên. Điều đó rõ ràng là chưa đủ tốt”.

Những bàn thắng gần đây nhất của Haaland đã kéo dài chuỗi ghi bàn ấn tượng của anh từ đầu mùa giải. Hiện anh đã có 17 bàn sau 10 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Trận thua 0-2 của Man.City trước Tottenham hồi tháng 8 là trận đấu duy nhất anh không ghi bàn trong mùa giải này. Về màn trình diễn của mình, Haaland chia sẻ: “Tôi vẫn nghĩ mình đang tham gia vào trận đấu bằng những chuyển động của mình, tạo khoảng trống cho người khác. Vấn đề không chỉ nằm ở việc chạm bóng mà còn ở việc bạn có tham gia vào trận đấu hay không. Đó là công việc của tôi. Tôi đã làm tốt công việc của mình trong hiệp một. Tôi đã không làm vậy trong hiệp hai”.

LINH SƠN