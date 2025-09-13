Greenwood cùng ba tân binh tỏa sáng giúp Marseille tái khởi động mùa giải

Greenwood kiến tạo cho Pavard ghi bàn ra mắt Olympique Marseille. Ảnh: Getty Images

Việc hậu vệ Darline Yongwa phía Lorient phải nhận thẻ đỏ sớm nhanh chóng khiến trận đấu được định đoạt với sức mạnh áp đảo của Olympique Marseille. 45 phút đầu trận chứng kiến Les Phoceens tạo ra ba bàn thắng vào lưới đối thủ lần lượt nhờ công Mason Greenwood (phạt đền), Benjamin Pavard và Angel Gomes. Quân số nhỉnh hơn giúp Marseille thi đấu thoải mái trong hiệp 2, họ không cần cậy nhờ đến lão tướng Aubameyang từ ghế dự bị để có bàn chốt hạ trận đấu nhờ cú sút xa của trung vệ Nayef Aguerd.

Ba trong bốn cái tên lập công vào lưới Lorient đều là tân binh mới gia nhập Marseille mùa hè 2025. Aguerd từ West Ham và Pavard từ Inter Milan đều đã khẳng định tên tuổi và sẽ đóng vai trò trụ cột tại Velodrome. Trong khi tầm quan trọng tương tự dành cho Angel Gomes, tiền vệ người Anh được xây chắc vị trí trong bối cảnh Adrien Rabiot đã chuyển đi.

Kể từ sau sự cố va chạm giữa Rabiot và Rowe ngày mở màn, Marseille trải qua phong độ thất thường trên sân cỏ và buộc họ phải vung tiền trên thị trường chuyển nhượng để có những Aguerd, Pavard hay trên ghế dự bị là Matt O'Riley, Emerson và Arthur Vermeeren - tất cả đều đã ra sân trước Lorient. Sự chuẩn bị tích cực cho Marseille trước khi trở lại Champions League tại cuộc đối đầu Real Madrid và sau đó, sẽ là Siêu Kinh điển Pháp với Paris Saint-Germain.

Marseille tái khởi động mùa giải

Marseille bắt đầu lại mùa giải với một đội hình mới, khởi đầu với chiến thắng Lorient. Ảnh: Ouest-France

Sau kỳ tập trung đội tuyển, Marseille đã tạo ra nhiều thay đổi ở trận thắng Lorient. Đó là việc cất trung vệ đội trưởng Leonardo Balerdi và thủ môn số một Geronimo Rulli lên ghế dự bị. Bộ đôi người Argentina mới chỉ trở lại sau trận thua Ecuador ở vòng loại World Cup 2026 và vì thế, được cho nghỉ vào đêm qua. Nhưng với sự thể hiện tích cực của hàng thủ mới, nơi mà Aguerd lẫn Pavard không chỉ chắc chắn mà còn ghi bàn, thủ quân Balerdi từ chỗ luôn chắc suất giờ đây cũng sẽ phải nỗ lực cạnh tranh hơn. Tương tự cho trường hợp của thủ môn Rulli với Jeffrey De Lange, sau khi HLV Roberto De Zerbi công khai tuyên bố người gác đền Hà Lan thuộc mẫu ưa thích của ông.

Cũng theo De Zerbi, nhấn chìm Lorient 4-0 là lời khẳng định cho việc Marseille tái khởi động mùa giải, sau giai đoạn đầu thua hai trong ba trận trước kỳ FIFA Days. Ông nói: "Tôi đang có mọi thứ mình cần, với tôi, mùa giải bây giờ thực sự mới bắt đầu."

HLV De Zerbi đồng thời tán dương màn tỏa sáng của các tân binh như Pavard hay Angel Gomes và mong muốn đẩy sự cạnh tranh lên cao hơn để nâng tầm đội bóng: "Không ai là chắc chắn sẽ ra sân 100%. Cơ hội được dành cho tất cả những người có đủ cố gắng và xứng đáng."

QUANG ANH