Giroud biến tuổi tác thành sức mạnh trong màu áo Lille

Olivier Giroud trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Lille trong một trận đấu Ligue 1. Ảnh: Foot Mercato

Trở lại Ligue 1 sau 12 năm, Olivier Giroud chỉ mất 11 phút để mở tài khoản bàn thắng trong màu áo Lille OSC. Tiền đạo 38 tuổi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Lille trong một trận đấu Ligue 1. Không chỉ dừng lại ở bàn thắng, Giroud còn thể hiện tầm ảnh hưởng rõ nét: thắng hơn 60% pha tranh chấp, 3 lần không chiến thành công, 2 lần tạo cơ hội cho đồng đội.

Khi mà Lille đã không còn cây làm bàn Jonathan David, việc lão tướng Olivier Giroud tỏa sáng vừa là điều quý giá với đội bóng này, vừa cho thấy vấn đề với Les Dogues. Dù đẳng cấp đã được khẳng định nhưng tuổi tác luôn là hạn chế cho sự ổn định với bất kỳ cầu thủ bóng đá nào, nhất là tại môi trường đỉnh cao như bóng đá châu Âu và tại Ligue 1. Không ai đảm bảo rằng Giroud có thể duy trì phong độ cho suốt mùa giải kéo dài, trong khi Lille chưa có tiền đạo nào khác chia lửa xứng tầm. Và không chỉ ở vị trí của Giroud mà ở hàng phòng ngự, mất đi Bafode Diakite (chuyển sang Bournemouth) ngay lập tức ảnh hưởng đến Lille với việc bị Brest bắn phá đến 3 lần trong trận hòa 3-3.

Với cá nhân Giroud, ngoài kỷ lục đối với Lille, Giroud còn chạm đến một cột mốc đặc biệt khác khi trở thành cầu thủ Pháp nhiều tuổi nhất ghi bàn trong trận ra mắt tại Ligue 1 trong thế kỷ 21. Ở tuổi 38, Giroud vẫn duy trì phong độ ấn tượng nhờ thể lực tốt, lối chơi thông minh và khả năng chọn vị trí luôn là sở trường trong suốt sự nghiệp của mình. Đây còn là sự trở lại của Giroud sau quãng thời gian thi đấu không thành công tại LAFC (Hoa Kỳ).

QUANG ANH