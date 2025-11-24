Giới thể thao tiếp sức cho người dân vùng lũ

Cùng với người dân cả nước, những người đang hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao đã có những hành động thiết thực, cụ thể, chung một tấm lòng sẻ chia cùng những khó khăn của người dân tại các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trương Đình Hoàng nhận các đợt hàng hỗ trợ để chuyển đến người dân vùng mưa lũ

Những ngày vừa qua, gia đình cựu võ sĩ quyền Anh Việt Nam Trương Đình Hoàng đã trực tiếp tham gia cứu trợ và thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân tại Đắk Lắk (khu vực Phú Yên trước đây) chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Nhiều người bạn trong giới võ thuật, người dân đã đến địa chỉ câu lạc bộ võ thuật của Trương Đình Hoàng (11 Phan Trọng Tuệ - Buôn Ma Thuột) để cùng chung tay thực hiện việc quyên góp đồ cứu trợ. Hàng hoá, nhu yếu phẩm cần thiết đã được các tình nguyện viên cùng nhóm của cựu võ sĩ vận chuyển từ Buôn Ma Thuột vào vùng mưa lũ.

Phòng tập câu lạc bộ võ thuật của Đình Hoàng rộng hàng trăm mét vuông giờ được tận dụng làm nơi tập kết hàng cứu trợ từ quần áo, vật dụng cần thiết, thức ăn… được mọi người chuyển đến. Chỉ sau vài ngày, anh đã vận động quyên góp được gần 500 triệu cùng 20 tấn hàng (tính đến ngày 22-11), khẩn cấp chuyển đến người dân Đắk Lắk (khu vực Phú Yên trước đây).

Ngoài việc trực tiếp theo những chuyến hàng cập bến tại khu vực mưa lũ, cựu võ sĩ còn liên hệ với Trung đoàn Không quân 910 chuyển hàng cứu trợ đến những nơi bị cô lập để chuyển gấp đến người dân. "Nhìn cảnh mọi người xếp hàng để chờ nhận hàng cứu trợ thật sự mình rất là thương. Cầu mong bà con sẽ mau chóng ổn định và quay lại cuộc sống bình thường", cựu võ sĩ Trương Đình Hoàng chia sẻ.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại điểm tập kết hàng hoá cứu trợ tại Nhà văn hóa sinh viên (TPHCM)

Trong khi đó, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đã phát động hoạt động quyên góp, chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung trong đợt lũ vừa qua. Tập thể cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên của trung tâm đã đóng góp nhiều hiện vật thiết thực gồm: quần áo thể thao, chăn mền và nhu yếu phẩm. Những phần quà thể hiện tấm lòng của tập thể trung tâm nhằm góp phần giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2025 với chủ đề “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình” đã khép lại sau 3 ngày (ngày 21 đến 23-11) diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn). Đáng chú ý, Ban tổ chức đã vận động được số tiền 1 tỷ đồng từ các đơn vị đồng hành và gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ người dân ở những địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân bị thiên tai, thể hiện tinh thần “nhân văn võ đạo” mà liên hoan hướng tới.

NGUYỄN ANH