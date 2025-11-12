Giành 3 HCV, đội tuyển TPHCM đứng hạng nhì giải vô địch sailing quốc gia 2025

Các VĐV của đội tuyển TPHCM đã thi đấu xuất sắc qua đó đứng hạng nhì toàn đoàn giải vô địch đua thuyền sailing quốc gia 2025.

Các nội dung tranh tài tại giải tạo ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Ảnh: VCRSF

Năm nay, giải đã ghi nhận 90 VĐV của 8 đơn vị trong cả nước góp mặt tranh tài trên hồ thi đấu tại Trị An (Đồng Nai).

“Các cuộc tranh tài đã diễn ra với chất lượng chuyên môn tốt nhất. Chúng tôi cũng xem đây là 1 trong những dịp kiểm tra chuyên môn VĐV sailing của Việt Nam từ đó hướng tới sự chuẩn bị lực lượng cho các giải quốc tế tới đây, trong đó có SEA Games 33-2025”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam – ông Nguyễn Hải Đường trao đổi.

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao. Ảnh: VCRSF

Chương trình thi đấu đã kết thúc sau các nội dung chung kết cuối cùng. Các VĐV của đội tuyển TPHCM đã xuất sắc giành 3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ qua đó xếp hạng nhì toàn đoàn. Năm nay, đội Đà Nẵng và TPHCM đã cạnh tranh quyết liệt về thành tích huy chương. Đoàn Đà Nẵng cùng đạt 3 HCV tuy nhiên có thêm 3 HCB và 3 HCĐ do đó xếp nhất chung cuộc.

Vị trí hạng 3 thuộc về đội thuyền Hải Phòng với thành tích 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Ban tổ chức ghi nhận các đội Đồng Nai, Công an Nhân dân và Quảng Ninh không giành được HCV nào tại các nội dung đã thi đấu.

Theo kế hoạch, thể thao Việt Nam sẽ tham dự môn sailing tại SEA Games 33-2025. Hiện tại, bộ môn đua thuyền (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn đua thuyền Việt Nam xây dựng lực lượng tốt nhất để sang Thái Lan tranh tài vào tháng 12.

MINH CHIẾN