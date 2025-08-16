Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, Việt Nam - U23 Australia (20 giờ ngày 16-8): Cân tài, cân sức

Hai trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào ngày 16-8 được đánh giá là những cuộc so tài cân sức. Nếu như Thái Lan sẽ gặp đối thủ Myanmar không mấy dễ chịu thì đội chủ nhà sẽ gặp U23 Australia vốn có thể hình, thể lực tốt và đã thắng đội đương kim vô địch Philippines ở vòng bảng.

Huỳnh Như (phải) đóng góp nhiều vào những trận thắng vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: THANH QUỐC

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu vào trưa 15-8, HLV Mai Đức Chung tỏ ra kiêng dè trước các cô gái trẻ Australia: Hai đội có sức mạnh cân bằng. Australia trẻ, khỏe và thích nghi nhanh. Dù có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày, đó cũng chỉ là lý thuyết. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm thi đấu hết sức. Hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ đông đảo.

Ở trận cuối vòng bảng, dù đã chắc tấm thông hành đi tiếp nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bung sức trong cuộc so tài với Thái Lan và giành chiến thắng 1-0. HLV Mai Đức Chung đã không hề toan tính bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết mà xác định trận nào ra sân cũng “chiến” hết mình.

Điều đáng mừng là đội tuyển nữ Việt Nam giữ phong độ ổn định xuyên suốt từ đầu giải, chiều sâu về lực lượng cũng giúp cho HLV Mai Đức Chung có nhiều tính toán về đấu pháp.

Dù chưa ghi được bàn thắng nào từ đầu giải nhưng Huỳnh Như đích thực là linh hồn của đội nhà, nhất là việc khuấy động hàng phòng ngự đối phương và có những đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn. Trong trận gặp Australia, hẳn chân sút kỳ cựu này vẫn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Ở bên kia sân, Australia đưa đội hình gồm các cầu thủ lứa U23. Trong trận ra quân có thể chưa thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên họ thua Myanmar 1-2. Nhưng sau đó, các cô gái trẻ Australia kịp khẳng định mình khi thắng đương kim vô địch Philippines 1-0 và kết thúc vòng bảng bằng trận thắng 9-0 trước Timor Leste.

HLV Australia Joseph Palatsides tỉnh táo: Chúng tôi biết sẽ đối đầu một đội mạnh được dẫn dắt bởi HLV giỏi. Sau khởi đầu khó khăn, đội đã tiến bộ qua từng trận nhờ tinh thần và khát khao chiến thắng. Đây là cơ hội quý giá cho các cầu thủ.

Cuộc so tài này được đánh giá là cân sức nhưng cũng là cuộc đua thể lực chờ đón cầu thủ Việt Nam. Một số trụ cột đã ngoài 30 tuổi sẽ gặp thử thách lớn trước sức trẻ cùng thể hình, thể lực bền bỉ từ Australia. Thế nên, điều quan trọng là hàng công của đội chủ nhà phải tận dụng tốt các cơ hội có được để chuyển thành bàn thắng.

QUỐC CƯỜNG