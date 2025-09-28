Giải Ngoại hạng Anh: Newcastle - Arsenal (22 giờ 30 ngày 28-9): Thắp lên niềm tin vô địch

Paul Merson, cựu danh thủ Arsenal, đã đưa ra một tuyên bố gây sốc: cơ hội tranh chấp ngôi vô địch của Arsenal sẽ kết thúc ngay trong cuối tuần này nếu họ thua trước Newcastle trên sân khách.

Anthony Gordon (trái) tranh chấp bóng với cầu thủ Arsenal ở trận lượt về mùa giải 2024-2025

Một chiến thắng của Liverpool tại sân Crystal Palace trước đó, tiếp theo là thất bại của Arsenal tại sân St James' Park, sẽ khiến cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta bị tụt lại tới 8 điểm so với đối thủ. Dù mùa giải mới chỉ qua 6 vòng đấu, Merson tin rằng khoảng cách 8 điểm là quá lớn để “The Gunners” có thể san lấp. Ngược lại, ông cho rằng một chiến thắng tại sân của Newcastle, sẽ đặt đội bóng cũ của ông vào một vị thế vững chãi sau một loạt trận đấu khó khăn ngay từ đầu mùa.

Quan điểm này xuất phát từ việc Arsenal để thua Liverpool và chỉ gỡ hòa trước Man.City vào phút cuối trước đó. Hai trận đấu lớn không có chiến thắng nào và nếu không thắng được Newcastle, thì những phẩm chất vô địch của Arsenal sẽ bị nghi ngờ. Theo Merson: "Mọi người luôn mắc sai lầm khi nghĩ rằng "đừng lo, còn tới 32 trận nữa, còn rất nhiều điểm để tranh". Bạn phải tích lũy điểm số ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Trận với Newcastle ở cấp độ cao nhất mà Arsenal buộc phải thắng".

Paul Merson cũng thừa nhận Liverpool là ứng cử viên số một cho chức vô địch và thông cảm cho lịch thi đấu khắc nghiệt của Arsenal: "Arsenal đã có một khởi đầu được xếp vào hàng khó khăn nhất trong lịch sử Premier League. Nếu họ có thể vượt qua cuối tuần này với khoảng cách chỉ là 5 điểm, họ vẫn còn cơ hội. Nhưng theo tôi, 8 điểm là quá sức".

Thế nhưng, sân St James' Park gần đây không phải là nơi tốt lành với Arsenal. Dưới thời HLV Arteta, Arsenal đã để thua 4 trận sân khách trước Newcastle, chỉ kém số lần thua trước Man.City (5). Đáng chú ý, cả 4 lần thua này đều có hệ lụy lớn: từ việc mất suất dự Champions League năm 2022 cho đến những mất mát trong cuộc đua vô địch các mùa giải 2023-2024 và 2024-2025. Năm ngoái, họ còn thua Newcastle ở bán kết Cúp Liên đoàn và đó là thất bại thứ 3 liên tiếp gần nhất tại St James' Park.

Đội chủ nhà Newcastle đang có phong độ phòng ngự ấn tượng với 4 trận giữ sạch lưới và là đội có số bàn thua dự kiến thấp nhất giải. Sự trở lại của Anthony Gordon sau án phạt thẻ đỏ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hàng công "Chích chòe" khi đội bóng của HLV Eddie Howe đã không ghi bàn ở 3/5 trận tại Premier League mùa này. Họ đang ở giai đoạn thích nghi hàng công sau vụ lùm xùm của Isak trong khi tân binh Yoane Wissa dính chấn thương.

Trong khi đó, quyết định để Eberechi Eze và Bukayo Saka trên ghế dự bị cho trận đụng độ với Man.City tại Emirates tuần trước của HLV Arteta đã bị chỉ trích khi cho rằng ông quá bảo thủ trong các trận lớn. Nhiều khả năng cả 2 sẽ ra sân trong trận đấu này và được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào hàng công Arsenal. Tuy nhiên, một con số đáng lo ngại là Arsenal mới chỉ tạo ra 3,1 bàn thắng dự kiến từ “bóng sống”, điều này cho thấy họ đang gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công một cách chủ động.

Dù vậy, siêu máy tính dự báo Opta đánh giá Arsenal có 46,1% cơ hội thắng nhờ việc họ chỉ thua một trong 16 trận sân khách Premier League gần nhất (8 thắng, 7 hòa). Trong khi cơ hội thắng của Newcastle là 29,3%

Đội hình dự kiến - Newcastle: Nick Pope, Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Woltemade. - Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Gyokeres.

CHU NGỌC