Giải mã thất bại lịch sử của Brazil trước Nhật Bản

Chiến thắng bất ngờ 3-2 của Nhật Bản trước Brazil đánh dấu một trong những thất bại bất thường nhất trong lịch sử bóng đá lâu đời của đội bóng Nam Mỹ, chấm dứt chuỗi 73 năm bất bại.

Thất bại bất ngờ của Brazil trước Nhật Bản đã trở thành một trong những khoảnh khắc bất thường nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Đội bóng Nam Mỹ đã thua 2-3 sau khi dẫn trước hai bàn, điều chỉ xảy ra một lần trước đây trong toàn bộ lịch sử của họ. Lần cuối cùng Brazil thua sau khi dẫn trước hai bàn là vào năm 1952, trước Tây Đức tại Thế vận hội Helsinki. Hôm đó, các bàn thắng của Larry và Zozimo đã tạo khác biệt 0-2, nhưng Schroder và Klug của Đức đã gỡ hòa trước khi hiệp phụ kết thúc, trong đó Schroder và Zeitler ấn định tỷ số chung cuộc 4-2.

Trước Nhật Bản, lịch sử đã lặp lại hơn 7 thập kỷ sau, trong một thất bại gây sốc cho người hâm mộ Brazil. Cho đến nay, Brazil chỉ thua 23 lần trong toàn bộ lịch sử sau khi ghi ít nhất hai bàn trong một trận đấu. Trong thế kỷ 21, họ chỉ thua ba lần trước thất bại gần đây. Những thất bại đó bao gồm trận thua 3-2 trước Đức năm 2011, trận thua 4-3 trước Argentina năm 2012 và trận thua 2-4 trước Senegal năm 2023. Do đó, thất bại trước Nhật Bản không chỉ phá vỡ một thống kê lâu đời mà còn khơi lại cuộc tranh luận về sức mạnh của 'Canarinha' khi họ đang dẫn trước.

Sau màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ khi Brazil đè bẹp Hàn Quốc, tưởng chừng như đội bóng của Ancelotti đã lấy lại được lợi thế cạnh tranh, nhưng thất bại này một lần nữa đặt ra nghi ngờ về khả năng giành được bất cứ thành tựu nào của thế hệ này tại World Cup sắp tới. Trận đấu cũng phản ánh tính cạnh tranh ngày càng tăng của bóng đá châu Á ở cấp độ quốc tế. Nhật Bản biết cách tận dụng khoảng trống và duy trì áp lực trước một đối thủ có lịch sử áp đảo.

Ancelotti cảnh báo Brazil cần phải cứng rắn hơn sau trận thua Nhật Bản

HLV Carlo Ancelotti cho biết Brazil đã "suy sụp tinh thần" sau trận thua 2-3 trước Nhật Bản và cảnh báo rằng họ cần phải rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước World Cup.

Brazil đã đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn khi Nhật Bản vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 tại Tokyo, khiến đội bóng của Ancelotti bất lực trước sức ép của đội chủ nhà. Một sai lầm của hàng thủ Brazil dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Nhật Bản đã mở ra cơ hội, và Ancelotti cho biết các cầu thủ của ông không đủ mạnh để lật ngược thế cờ. "Brazil đã không có thái độ trong hiệp 2 để ngăn chặn phản ứng của Nhật Bản. Tôi hiểu rất rõ những gì đã xảy ra, rằng đội bóng đã sụp đổ tinh thần sau sai lầm đầu tiên. Đây là sai lầm lớn nhất của đội".

Đây là thất bại thứ hai của Ancelotti kể từ khi tiếp quản vào tháng 5, sau trận thua 0-1 trên sân khách trước Bolivia ở vòng loại World Cup. "Chúng tôi đã đánh mất một chút tinh thần tốt và tư duy tích cực," Ancelotti nói. "Những sai lầm đã ảnh hưởng đến toàn đội." Ancelotti đang nỗ lực trở thành HLV nước ngoài đầu tiên vô địch World Cup tại giải đấu năm sau ở Mỹ, Canada và Mexico.

Ông cam kết sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình và khẳng định những sai lầm cá nhân sẽ không khiến các cầu thủ mất suất trong đội hình. Ancelotti nói rằng "thà mắc những sai lầm này bây giờ còn hơn là ở World Cup. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm đã mắc phải trong hiệp 2".

HOÀNG HÀ