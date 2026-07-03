Giải hạng Nhất 2026-2027 ‘nóng’ ngay từ giai đoạn chuẩn bị

Mùa giải hạng Nhất 2026-2027 sẽ chào đón 4 tân binh gồm Becamex TPHCM (V-League xuống hạng) cùng Huế, Lâm Đồng và Trẻ Hà Nội thăng hạng. Ngay từ giai đoạn hiện nay đã có nhiều đội sớm vào việc để hướng đến kết quả tốt ở mùa bóng mới.

Becamex TPHCM hướng đến mục tiêu sớm quay lại đấu trường V-League. Ảnh: BHCMC FC

Đầu tiên là Becamex TPHCM đã nhanh chóng củng cố lực lượng nhằm hướng đến mục tiêu sớm quay lại V-League. Công việc đầu tiên mà lãnh đạo đội này tiến hành là bảo toàn bộ khung vừa tham dự V-League 2025-2026 với ưu tiên cầu thủ trẻ. Những trụ cột Vĩ Hào, Minh Khoa, Tùng Quốc, Việt Cường… được CLB chính thức thông báo sẽ là những nhân tố chủ lực ở lực lượng đội bóng này trong mùa bóng tới.

Cùng với đó, Becamex TPHCM cũng vừa ký hợp đồng với HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo Castaño, người từng dẫn dắt CLB Ninh Bình ở mùa bóng trước. Ghế HLV trưởng của CLB Becamex TPHCM thực sự “nóng” trong thời gian qua. Hy vọng ông Gerard Albadalejo Castaño cùng đội ngũ trợ lý sẽ nhanh chóng tạo sự ổn định ở đội bóng đất Thủ từ con người cho đến lối chơi để sớm quay trở lại V-League.

Tân HLV trưởng Becamex TPHCM, ông Gerard Albadalejo Castaño

Việc xuống hạng cũng là dịp để đội bóng đất Thủ rèn lại lực lượng khi dàn cầu thủ trẻ hiện nay vốn gặp nhiều áp lực trong những mùa bóng vừa qua ở việc đua trụ hạng. Quan trọng hơn là sớm hâm nóng lại các khán đài khi khán giả trở lại sân bóng đông hơn.

Bên cạnh Becamex TPHCM, Khánh Hòa cũng chào đón sự trở lại của HLV kỳ cựu Võ Đình Tân thay cho nhà cầm quân trẻ Trần Trọng Bình để sớm vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng 2026-2027. Trong thời gian tới, giải hạng Nhất sẽ xuất hiện 1 cái tên mới là CLB Thái Nguyên bên cạnh thông tin việc có 2 đội bóng khác sẽ được chuyển đổi nhà đầu tư...

Cùng với Becamex TPHCM, PVF, Thái Nguyên, Quy Nhơn Bình Định (ảnh) cùng hướng mục tiêu thăng hạng ở mùa bóng 2026-2027.

Giải hạng Nhất mùa bóng mới đang có những chuyển biến tích cực và hứa hẹn mùa giải hấp dẫn chờ đón. Ở đó còn chào đón sự trở lại của Lâm Đồng, Huế - là những đội từng được ví như “vua hạng Nhất”. Hay đội tân binh Thái Nguyên, dự báo sẽ có dàn lực lượng căn cơ qua sự đầu tư của tập đoàn T&T, rồi VPF cũng không nằm ngoài cuộc đua thăng hạng.

QUỐC CƯỜNG