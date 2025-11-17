Bóng đá trong nước

Giải bóng đá nữ VĐQG sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách từ năm 2026

SGGPO

Chiều 17-11, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) LĐBĐ Việt Nam (VFF) lần thứ 10 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 10
Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 10

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 9 khóa IX (tháng 9-2025) và triển khai kế hoạch công tác tháng 11 và 12-2025, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội thường niên VFF năm 2025 và nhiệm vụ của các đội tuyển tham dự SEA Games 33.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực BCH điểm lại một số kết quả nổi bật của bóng đá Việt Nam trong hơn hai tháng qua. Với sự đầu tư chiến lược và bài bản của VFF, hiện đã có 5 đội tuyển giành quyền tham dự VCK châu Á 2026, gồm: đội tuyển U23 quốc gia, đội tuyển nữ quốc gia, đội tuyển U20 nữ, đội tuyển U16 nữ và đội tuyển futsal nam quốc gia. Đối với công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh hai nhiệm vụ then chốt: SEA Games 33 và Đại hội thường niên VFF năm 2025.

z7021873800722_2d69eaa2a2bbff27843b3b66ff50317f-e1758120934747.jpg
Giải bóng đá nữ VĐQG từ năm 2025 sẽ thi đấu theo thể thức League

Ngay sau phát biểu khai mạc, Hội nghị nghe báo cáo và thảo luận, thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, như:

– Thống nhất tổ chức Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia theo thể thức League sân nhà – sân khách kể từ năm 2026;

– Thống nhất ban hành Quy chế Bóng đá Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động thi đấu trong giai đoạn hiện nay;

– Thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung Quy định Kỷ luật VFF nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng các giải đấu quốc gia;

– Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm tra về hoạt động của các Tổ chức thành viên sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trong cả nước;

– Thống nhất tổ chức Đại hội thường niên VFF năm 2025 (khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2026) vào ngày 26-12-2025 tại trụ sở VFF.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

VCK châu Á 2026 SEA Games 33 U16 U20 BCH Trần Quốc Tuấn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam League Bóng đá nữ Năm 2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn