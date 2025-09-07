Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025: Cuộc so tài được chờ đợi giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội

Đánh rơi chiến thắng ở lượt trận đầu, Thái Nguyên T&T sẽ phải hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trước Hà Nội ở vòng 2 nếu như không muốn tự đưa mình vào thế khó ở cuộc đua vô địch giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Thái Nguyên T&T sẽ vượt qua thử thách ở cuộc so tài với Hà Nội ở vòng 2?

Một chút tiếc nuối cho Thái Nguyên T&T khi ở trận ra quân, họ đã bị chia điểm trước Than KSVN dù dẫn đến 2 bàn từ khá sớm. Để vuột mất điểm trước đối thủ trong cuộc đua ngôi cao sẽ mang đến bất lợi cho cô trò HLV Văn Thị Thanh nhưng sẽ là bài học lớn trong những trận đấu sắp tới.

Ở vòng 2 này, Thái Nguyên T&T sẽ gặp ứng cử viên vô địch khác là Hà Nội. Ở trận mở màn, Hà Nội đã vượt qua Phong Phú Hà Nam với chiến thắng 1-0. Màn trình diễn này cho thấy sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Thủ đô.

Hà Nội đã làm tốt công tác phòng ngự bên phần sân nhà khi ngăn chặn các chân sút của PP Hà Nam để giữ sạch mành lưới. Đó là lý do hàng công chỉ ghi 1 bàn thắng nhưng Hải Yến và đồng đội vẫn giành trọn 3 điểm. Rõ ràng, sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của Hà Nội là bài toán lớn mà Thái Nguyên T&T cần tìm kiếm nhiều phương án khác nhau để tạo nên sự đa dạng trong tấn công.

Bích Thùy bùng nổ ở trận đầu bằng 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo nên chắc chắn sẽ được Hà Nội chăm sóc kỹ lưỡng. Để hướng đến 3 điểm, HLV Văn Thị Thanh cũng cần những giải pháp tốt hơn về hệ thống phòng ngự qua đó, tạo sức chắn chắn, kín kẽ và có kỷ luật hơn.

TPHCM I sẽ nối dài mạch thắng khi so tài cùng PP. Hà Nam ở lượt 2?



Trong trận diễn ra vào chiều 9-9, Than KSVN sẽ đối đầu với TPHCM II. Sự chênh lệch lực lượng là rất lớn nên Than KSVN hứa hẹn sẽ giành trọn 3 điểm. Trong lúc đó, TPHCM I sẽ gặp Phong Phú Hà Nam. PP Hà Nam chắc chắn sẽ tiếp tục rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua đến ngôi cao nếu như không có 3 điểm trước TPHCM I.

Dù vậy, thắng lợi trước nhà ĐKVĐ là khá khó bởi qua những gì đã thể hiện, lối chơi của PP Hà Nam vẫn phụ thuộc vào một số cựu binh nhưng đã luống tuổi. Trong lúc đó, TPHCM I vẫn cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa lực lượng trẻ và giàu kinh nghiệm để tạo nên một lối chơi cân bằng, chắc chắn trong phòng ngự và bùng nổ trong tấn công.

Lịch thi đấu vòng 2 Ngày 8-9 16 giờ, sân Thanh Trì: Thái Nguyên T&T – Hà Nội Ngày 9-9 15g30, sân S3-PVF: Than khoáng sản Việt Nam –TPHCM II 16 giờ, sân Thanh Trì: TPHCM I – PP Hà Nam

ĐOÀN NHẬT