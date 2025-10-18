Gia đình Kraft quyết tâm đưa bóng chuyền bãi biển Namibia đến Olympic

Với anh em nhà Kraft thi đấu tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển U21 Thế giới FIVB 2025 tại Puebla (Mexico), trong khi cha mẹ của họ cùng làm HLV và nhà quản lý, một gia đình Namibia đang cố gắng mở ra những thành công quốc tế.

Nhà Kraft tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển U21 Thế giới 2025 tại Puebla (Mexico). Ảnh: FIVB

Tại giải đấu, đại diện của gia đình Krafft không chỉ là 2 anh em tuổi teen tài năng Max Krafft và Jura Krafft, mà còn là toàn bộ gia đình họ. Bố Martin Krafft đã đảm nhận vai trò HLV, còn mẹ Inka Krafft giám sát hoạt động của đội với tư cách là quản lý. Sau khi biến bóng chuyền bãi biển thành môn thể thao gia đình, họ đang cùng nhau hướng đến mục tiêu chung: nâng cao chất lượng môn thể thao này tại quốc gia châu Phi của họ, và hy vọng sẽ đại diện cho Namibia tại Thế vận hội Los Angeles 2028.

Max và Jura đã chơi bóng chuyền bãi biển được khoảng 4 năm, nhưng họ mới chỉ bắt đầu hợp tác với nhau gần đây và đã đạt được một số thành tích tích cực - chẳng hạn như giành huy chương vàng Giải vô địch bóng chuyền bãi biển U21 châu Phi 2025 hồi đầu năm nay, qua đó giành quyền tham dự giải đấu hàng đầu tại Mexico. “Thanh niên đất nước tôi ngưỡng mộ chúng tôi và cũng muốn thi đấu quốc tế. Chúng tôi rất tự hào khi đại diện cho Namibia thi đấu tốt. Chúng tôi muốn làm gương cho Namibia”, Max, người anh trai từng chơi bóng đá trước khi chơi bóng chuyền bãi biển, chia sẻ với FIVB.com.

Hai anh em tuổi teen tài năng Max Krafft và Jura Krafft đang cố gắng mở ra những thành công quốc tế cho bóng chuyền bãi biển Namibia. Ảnh: FIVB

Tất nhiên, như trong tất cả các môn thể thao chuyên nghiệp, tài chính đóng một vai trò quan trọng, và việc thiếu tiền, hoặc thiếu kinh phí, khiến việc theo đuổi ước mơ thể thao trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với những tài năng trẻ đầy triển vọng. Trường hợp của gia đình Krafft cũng vậy, và đó là lý do tại sao họ được khuyến khích nhờ cha mẹ đảm nhận những vai trò khác thường, chỉ để giúp con trai theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong bóng chuyền bãi biển.

“Rất khó khăn cho một quốc gia như Namibia, hay nhiều quốc gia châu Phi khác, để tham dự các giải đấu quốc tế này, bởi vì chúng tôi không nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào từ Liên đoàn hay Ủy ban thể thao của mình”, người em Jura chia sẻ. “Vì vậy, ngay cả chuyến đi đến Mexico này đều được tài trợ bằng tiền túi của chúng tôi, và may mắn tìm được một số nhà tài trợ, mà tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn họ… Nhưng để thực sự phát triển tương lai cho đội bóng chuyền bãi biển của chúng tôi hay cho bóng chuyền bãi biển ở Namibia, thì hiện tại vẫn chưa có đủ sự hỗ trợ”.

Max Krafft và Jura Krafft đang cố gắng mở ra những thành công quốc tế. Ảnh: FIVB

Dù thua 2 trận đầu tiên, gia đình Krafft có thêm một cơ hội để giành một chiến thắng tại Mexico và có thể tiến xa hơn vòng bảng khi họ sẽ đối đầu với cặp đôi Szymon Beta & Artem Besarab của Ba Lan vào tối thứ Sáu. Đầu tư tiền của mình vào phát triển thể thao là điều khó khăn và đòi hỏi nhiều công sức, nhưng gia đình Krafft tin rằng các chàng trai đã tận dụng từng đồng một. “Xét về số tiền chúng tôi đã bỏ ra, rõ ràng là xứng đáng, bởi vì trái tim chúng tôi rộng mở khi chứng kiến ​​các con thi đấu”, ông Martin Krafft nhấn mạnh. “Tôi không phải là một HLV truyền thống, tôi xuất thân từ bóng đá, nhưng chúng tôi không có đủ kinh phí thuê các HLV thực thụ. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền cá nhân, bởi vì chúng tôi yêu thích môn thể thao này… Đây là một môn thể thao đang thực sự phát triển, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nó và sẽ tiếp tục làm như vậy”.

“Tôi rất tự hào về các con trai mình!”, quản lý đội bóng và cũng là người mẹ tận tụy Inka chia sẻ. “Jura vừa tròn 17 tuổi, còn Max thì 19 tuổi. Vì vậy, các con còn rất trẻ và có một tương lai tươi sáng phía trước. Chúng tôi đang hướng đến Los Angeles 2028, nhưng việc có một HLV quốc tế là rất cần thiết, bởi vì ở Namibia, chúng tôi không có HLV đủ trình độ để đưa các con đến đó. Nhưng chúng tôi tin rằng có tài năng và điều đó hoàn toàn có thể nếu được tài trợ phù hợp, và đó là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi”.

HUY KHÔI