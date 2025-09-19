Ghi bàn và gieo rắc nỗi kinh hoàng: Erling Haaland trở lại đỉnh cao phong độ

Mọi đội bóng đều có kế hoạch cho đến khi Erling Haaland lao thẳng vào họ. Có lẽ sự quen thuộc đã làm lu mờ trong tâm trí các đội bóng tại Premier League về việc Haaland đáng sợ đến mức nào. Gần 90kg cơ bắp, “quái vật” Na Uy di chuyển với tốc độ kinh hoàng nhưng lại được ban phước với những pha chạm bóng tinh tế và khả năng dứt điểm đa dạng. Manchester United không thể ngăn cản anh, và Napoli cũng vậy. Ngay cả khi không ghi bàn, Haaland vẫn gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Giovanni Di Lorenzo, đội trưởng Napoli, là một hậu vệ dày dạn kinh nghiệm với 50 lần khoác áo tuyển Italy. Nhưng khi Phil Foden – người đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh từ trận đấu cuối tuần – tung đường chuyền xiên qua hàng hậu vệ Napoli ở phút 21, Di Lorenzo đã lúng túng. Có lẽ nhận thức được sự hiện diện của Haaland và lo sợ sức mạnh không thể cản phá khi anh tăng tốc, Di Lorenzo đã bước sai hướng. Anh dự đoán sai đường bóng, và khi bóng trôi qua, Haaland không ở phía vai phải như anh lo ngại mà ở phía vai trái. Hoảng loạn, Di Lorenzo lao vào, trượt chân và phạm lỗi vào ống chân Haaland. Thẻ đỏ là không thể tránh khỏi sau khi trọng tài VAR xác nhận không có pha chạm bóng nào.

Trước đó, dù Manchester City kiểm soát 69% thời lượng bóng, trận đấu vẫn diễn ra cân bằng. Hàng tiền vệ Napoli, với sự bổ sung Kevin De Bruyne vào bộ ba từng vô địch của Stanislav Lobotka, Frank Zambo Anguissa và Scott McTominay, chưa tạo ra cơ hội rõ rệt, nhưng vẫn tiềm ẩn mối đe dọa. Sau chiếc thẻ đỏ, trận đấu trở thành cuộc chiến giữa tấn công và phòng ngự, với Man City kiểm soát tới 77% bóng.

HLV Antonio Conte luôn ví mình như một thợ may, phải cắt may theo chất liệu có sẵn. Trong phần lớn sự nghiệp, ông ưa chuộng sơ đồ ba hậu vệ, pressing cao và tập luyện các động tác tự động hóa – những pha phối hợp được rèn luyện lặp đi lặp lại để trở thành bản năng ngay cả trong áp lực trận đấu. Tuy nhiên, khi đến Napoli, Conte thừa hưởng một đội hình 4-3-3 linh hoạt từng vô địch dưới thời Luciano Spalletti. Conte đã thích nghi, sử dụng sơ đồ dao động giữa 4-3-3 và 4-2-2-2, với McTominay dâng cao bên trái và Matteo Politano bên phải, cùng cặp tiền đạo Giacomo Raspadori và Romelu Lukaku. Raspadori đã chuyển sang Atlético, còn Lukaku dính chấn thương đùi nghiêm trọng, nhưng De Bruyne và Rasmus Højlund được đưa về. Sơ đồ 4-3-3 giờ chuyển thành 4-1-4-1, với hàng tiền vệ bốn người tạo chiều rộng bên phải nhiều hơn bên trái, và De Bruyne được tự do sáng tạo.

Nhưng Haaland có thể phá tan mọi kế hoạch. Khi Napoli chỉ còn 10 người, Conte phải điều chỉnh. Và ông là một thợ may tàn nhẫn, không có chỗ cho tình cảm. De Bruyne, bộ óc sáng tạo của đội, bị thay ra ở phút 26. Ở tuổi 34, anh không còn phù hợp với việc đuổi theo và kèm người khi chơi thiếu người trước Man City. Dù được các CĐV chào đón nồng nhiệt trước trận và khi rời sân, không thể phủ nhận rằng họ cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết anh vẫn có thể gây tổn thương như trong một thập kỷ qua tại Etihad.

Trong đội hình Napoli có ba cựu cầu thủ Manchester United, nhưng chỉ McTominay và Højlund được chú ý trước trận. Người thứ ba, thủ môn người Serbia Vanja Milinkovic-Savic với cái đầu cạo trọc và hình xăm ở cổ, mới là nhân tố nổi bật trong một khoảng thời gian. Gia nhập Man United từ Vojvodina năm 2014 khi mới 17 tuổi, anh không thể xin được giấy phép lao động và sau đó chuyển đến Lechia Gdansk. Đến Napoli dưới dạng cho mượn từ Torino, anh chỉ chơi vì chấn thương của Alex Meret. Trong 10 phút cuối hiệp một, Milinkovic-Savic có ba pha cứu thua xuất sắc, khiến người ta thoáng nghĩ anh có thể trở thành người hùng bất ngờ của một hàng thủ kiên cường.

Nhưng cuối cùng, ngay cả anh cũng phải khuất phục trước Haaland. Nhận đường chuyền vượt tuyến từ Foden, Haaland đánh đầu tinh tế vượt qua thủ môn cao lớn người Serbia. Đó là bàn thắng thứ sáu của anh trong năm trận cho Man City mùa này, trong giai đoạn anh cũng trở thành người thứ hai trong lịch sử ghi năm bàn trong một trận đấu quốc tế cho Na Uy. Với tiêu chuẩn phi thường của mình, 22 bàn tại Premier League mùa trước có thể coi là một bước lùi, nhưng giờ đây, như cách Pep Guardiola ôm chặt cổ tay anh sau trận đấu, rõ ràng Haaland đã trở lại.

HỒ VIỆT