Gary Lineker lý giải vì sao Arsenal bị loại ở Champions League

Thủ môn Gianluigi Donnarumma (PSG) cản phá cú sút của Bukayo Saka (Arsenal)

Arsenal đã bị loại khỏi giải đấu sau trận thua 1-2 tại Parc des Princes, nghĩa là họ sẽ trải qua thêm một mùa giải nữa mà không có danh hiệu. Đội của Mikel Arteta đã khởi đầu mạnh mẽ và gây áp lực ngay từ đầu lên hàng thủ PSG, với Gianluigi Donnarumma buộc phải thực hiện một loạt pha cứu thua ấn tượng trước Gabriel Martinelli, Martin Odegaard và Bukayo Saka.

Tuy nhiên, Fabian Ruiz mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng một cú sút ngọt ngào trước khi Achraf Hakimi nhân đôi cách biệt ở phút 72. Cuối cùng, Saka đã đánh bại Donnarumma để mang lại cho Arsenal một tia hy vọng nhưng đã quá muộn.

Theo cựu tiền đạo người Anh Gary Lineker, việc thiếu sức mạnh tấn công là lý do chính khiến Pháo thủ thua cuộc. Huyền thoại Tam sư phân tích cuộc chiến trên podcast The Rest is Football: “Arsenal đã bắt đầu trận đấu rất tốt nhưng bạn không cần phải là một Einstein bóng đá để tìm ra vấn đề của Arsenal là gì, và vấn đề đó đã tồn tại trong suốt mùa giải: Thiếu hỏa lực.

“Có rất nhiều quả bóng nhỏ tốt vào vòng cấm khi không có ai ở đó”.

Alan Shearer nói thêm: 'Mặc dù họ đã phải đối đầu với một thủ môn xuất chúng với có một số pha cứu thua tuyệt vời, nhưng pha cứu thua từ Martin Odegaard bên trái của anh ấy là vô song, một pha cản phá tuyệt vời...

“Có rất nhiều quả bóng lọt vào vòng cấm và tôi nghĩ “thôi nào, ai đó phải chạy, ai đó phải dự đoán hướng bóng” và vâng, chúng tôi đã nói điều đó suốt cả mùa giải, về nhu cầu của Arsenal đối với một tiền đạo trung tâm. Họ biết điều đó, mọi người đều biết, và điều đó lại thể hiện ra một lần nữa”.

Các lựa chọn tấn công của Arsenal đã bị cản trở bởi chấn thương trong mùa giải này, với Kai Havertz và Gabriel Jesus hiện đang phải ngồi ngoài.

Tiền vệ Mikel Merino đã bước lên để đảm nhiệm vai trò tiền đạo khẩn cấp, mà trước đó cầu thủ người Tây Ban Nha mô tả là "điên rồ".

Cầu thủ 28 tuổi này đã giành được nhiều lời khen ngợi vì thích nghi với vị trí tiền đạo để chơi cùng Saka và Gabriel Martinelli trong bộ ba tấn công của Arsenal trước PSG.

Cựu trung vệ Arsenal Martin Keown than thở về việc thiếu một "con cáo trong vòng cấm", đồng thời nói thêm rằng anh mong đợi "một đợt tuyển dụng lớn" tại Emirates vào mùa hè.

"Chỉ ở phần ba cuối cùng, nơi bạn cần một con cáo trong vòng cấm, một người thực sự sẽ gây tổn thương cho họ", ông nói với TNT Sports.

"Có những lúc PSG phản công và có tốc độ thực sự, nhưng Arsenal không có cùng vũ khí để gây tổn thương cho đối thủ.

"Tôi nghĩ đó là nơi sự thay đổi sẽ đến. Một đợt tuyển dụng lớn sẽ đến vào mùa hè".

Arsenal đã được liên hệ với Hugo Ekitike của Eintracht Frankfurt, Viktor Gyokeres của Sporting Libson và Benjamin Sesko của RB Leipzig. Trong khi đó, vào tháng 1, họ đã bị từ chối lời đề nghị cho tiền đạo Ollie Watkins của đội tuyển Anh và Aston Villa.

HOÀNG HÀ