Gần 170 VĐV dự tranh giải Bơi người cao tuổi TPHCM 2025

Diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-10 tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, giải Bơi người cao tuổi TPHCM 2025 thu hút gần 170 tuyển thủ tham dự.

Ban tổ chức trao giải một số nội dung thi đấu. Ảnh: THANH TÙNG

Sáng ngày 23-10, giải Bơi người cao tuổi TPHCM 2025 đã chính thức khai mạc. Giải đấu thuộc khuôn khổ các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025” do TPHCM tổ chức. Các vận động viên dự giải đã và đang tập luyện thường xuyên tại các câu lạc bộ, trung tâm thể thao, Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT phường...Tại giải, các tuyển thủ sẽ tranh tài ở những nội dung cá nhân, tiếp sức thuộc hệ nâng cao và hệ không chuyên.

Các VĐV tranh tài trong ngày 23 và 24-10. Ảnh: THANH TÙNG

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, giải đấu lần này là dịp động viên, khuyến khích người cao tuổi tích cực tham gia các phong trào xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cùng các đoàn tham gia giải. Ảnh: THANH TÙNG

Thông qua giải, ban tổ chức mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng người cao tuổi.

Các VĐV TPHCM nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ. Ảnh: THANH TÙNG

Dịp này, nhãn hàng Kingsport tham gia đồng hành cùng Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM để trao thưởng cho VĐV đạt thành tích tại giải, đồng thời mở rộng hỗ trợ cho đội tuyển bơi và đua thuyền thành phố chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Sự hỗ trợ kịp thời này là nguồn động viên to lớn, tạo động lực để các VĐV, từ các "lão tướng" đến đội tuyển trẻ, tiếp tục cống hiến và giành thành tích cao nhất cho thể thao TPHCM.

NGUYỄN ANH