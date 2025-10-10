Gần 150 VĐV tranh tài ở giải Vô địch thể hình quốc gia 2025

Diễn ra từ ngày 9 đến 12-10 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM), giải Vô địch thể hình quốc gia 2025 thu hút gần 150 lực sĩ hàng đầu tranh tài.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự

Giải Vô địch thể hình quốc gia là sự kiện quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu thường niên của bộ môn Thể hình Việt Nam, đặc biệt vào thời điểm các địa phương đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho màn so tài ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Giải năm nay quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 13 đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước tham dự, thi đấu ở 35 hạng mục thuộc các nội dung: thể hình nam (10 hạng cân), thể hình nữ (5 hạng cân), thể hình đôi nam-nữ (4 hạng cân), vô địch thể hình tuyệt đối (toàn năng nam và nữ), thể hình cổ điển nam -nữ (8 hạng cân) và fitness nam-nữ (6 nội dung). Các phần thi được tổ chức chuyên nghiệp, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về chấm điểm, biểu diễn và thể hiện hình thể.

Nhiều gương mặt nổi bật tại giải

Đáng chú ý, nhiều nhà vô địch thế giới tham gia tranh tài tại giải như: Lê Thị Hương Giang (Hà Nội), Tạ Thị Ngọc Bích (Đồng Nai), Phạm Văn Phước (Đà Nẵng); các quán quân châu Á: Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai), Trần Thị Ngân Hà (TPHCM)...

Theo ông Huỳnh Ngọc Minh, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ, Thể hình TPHCM cho biết, các vận động viên xuất sắc của đội tuyển thể hình Việt Nam hiện nay đều được tuyển chọn từ những gương mặt đạt thành tích cao tại các giải vô địch quốc gia. Vì vậy, kết quả thi đấu tại giải năm nay sẽ là cơ sở quan trọng để lựa chọn, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham dự các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Sau chuyến thi đấu thành công ở giải vô địch Đông Nam Á và châu Á hồi tháng 8, cuộc so tài ở đấu trường quốc gia lần này được xem là cơ hội rà soát lực lượng để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải Vô địch thế giới sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Indonesia.

